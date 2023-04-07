«Встают волосы дыбом». Скабеева шокирована, что оборона РФ в Крыму для украинцев, «как на ладони» — видео 7 апреля, 16:44 Скабеева осознала, что спутники США видят все приготовления РФ к наступлению ВСУ (Фото:Скриншот видео garaevruslan02/Twitter)

Возможности военной разведки США, которыми в рамках союзнических договоренностей пользуется, в том числе и Украина, вызывают панику у сторонников кремлевского режима.

В преддверии контрнаступления ВСУ, которое ожидается уже в ближайшие недели, на российских федеральных каналах начали задаваться вопросом, а способна ли их армия что-то этому противопоставить.

Видео дня

В частности, пропагандистка Ольга Скабеева оказалась в шоке, узнав, что американские спутники видят буквально все приготовления, предпринимаемые РФ для организации обороны оккупированного Крыма.

«Там сверху видно все. Где окопы, где рвы, где „зубы дракона“ стоят. У человека неискушенного волосы дыбом. Иными словами, американцы все видят! А если так, то, значит, и украинцы! В этом смысле, как устраивать оборону, когда все вообще, как на ладони?» — пожаловалась она, осознав всю серьезность сложившейся для РФ ситуации.

При этом подобный пессимизм сейчас наблюдается и на других российских пропагандистских ресурсах.