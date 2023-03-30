Чуть не расплакались. Скабеева испортила настроение коллегам-пропагандистам правдой о войне с Украиной — видео 30 марта, 13:56 Скабеева признала, что удары по Украине не принесли ожидаемых результатов (Фото:NV)

Скандальная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева во время очередного эфира неожиданно озвучила правду об «успехах» РФ в войне против Украины, испортив настроение своим коллегам.

Соответствующий отрывок ее программы был опубликован в соцсетях в четверг, 30 марта.

Обсуждая последствия российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, Скабеева вдруг усомнилась в их эффективности, отметив, что к полному блекауту страны, как ожидали в РФ, это так и не привело.

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«К сожалению. Еще раз, не хочу никому портить настроение, но все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев ни со светом, ни с электричеством. Украинцы не сидят без света последнее время. Самый продолжительный блекаут длился 10 часов… Ну, не получается. Или мы не ставим последнее время перед собой цели заставить всех страдать», — заявила она собравшимся в студии.

При этом остальным пропагандистам столь горькая для них правда так не понравилась, что казалось, будто они вот-вот расплачутся.