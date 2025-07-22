В Италии мужчину признали умершим, но через полчаса он позвал своих дочерей

В итальянской больнице медики констатировали смерть мужчины, а через полчаса он проснулся (Фото: Pixabay)

В итальянской коммуне Тарквинии зафиксировали редкий «синдром Лазаря». Парамедики признали своего пациента умершим, но через полчаса он позвал своих дочерей

Об этом 20 июля сообщило издание La Stampa. 78-летний мужчина ливийского происхождения попал в больницу из-за того, что ему внезапно стало плохо.

Парамедики пытались спасти мужчину после двух остановок сердца подряд и вызвали вертолет скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить его в больницу.

Реклама

Но несмотря на все усилия, спасти жизнь не удалось — медики констатировали смерть, а авиацию экстренной службы вернули на базу.

Почти через 30 минут после того, как медики констатировали смерть и оставили мужчину в машине скорой в ожидании катафалка, он внезапно открыл глаза, встал и спросил о своих дочерях.

Врачи объяснили это явление как «синдром Лазаря» — редкий случай, когда жизненные функции восстанавливаются спонтанно после остановки сердца.

Мужчину госпитализировали, его состояние сейчас стабильное.