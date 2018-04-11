Шведский программист создал "желейную" версию культовой игры Супер Марио

Шведский разработчик Штефан Хедман сделал вэб-версию популярной в 90-х игры Супер Марио. Все объекты в ней и сам Марио, как желе.
Пока в Jelly Mario Bros только два основных уровня и дополнительный бонус-уровнеь (вход в трубе на первом уровне). Версия игры на стадии доработки, а сам Хедман учитывает пожелания и идеи игроков, которые пишут ему в Twitter.
Music is now distorted by player movement! Listen! #webgl #gpgpu #gamedev #jellymario pic.twitter.com/OGSFIhzZzD— Stefan (@schteppe) 12 февраля 2018 г.
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