Шведский программист создал "желейную" версию культовой игры Супер Марио

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Физика в Jelly Mario Bros
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Физика в Jelly Mario Bros

Шведский разработчик Штефан Хедман сделал вэб-версию популярной в 90-х игры Супер Марио. Все объекты в ней и сам Марио, как желе.

Пока в Jelly Mario Bros только два основных уровня и дополнительный бонус-уровнеь (вход в трубе на первом уровне). Версия игры на стадии доработки, а сам Хедман учитывает пожелания и идеи игроков, которые пишут ему в Twitter.

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