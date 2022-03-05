«Такой Шуфрич всем нравится». Реакция соцсетей на задержание нардепа от ОПЗЖ теробороной, пока тот фотографировал позиции ВСУ 5 марта, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Бэтмен, Сага «Камеру вырубай» (2022 год) (Фото:@ZTMchik/Twitter)

4 марта экс-советник Министра обороны Украины Юрий Бирюков опубликовал в своих соцсетях информацию о том, что тероборона Киева задержала нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, когда тот фотографировал позиции ВСУ. НВ собрало мнения украинцев о действиях человека, которого давно не пи***ли.

В соцсетях НВ опубликовало подборку мемов о Шуфриче.

Блоггер и политик Виталий Чепинога пошутил, что нардепа угостили скотчем.

Адвокат Виктор Бенед сделал краткий итог: пора судить.

Ну и без шуток не обошлось. Пусть на допрос позовут главного редактора Цензор.Нет Юрия Бутусова, который уже однажды «пообщался» с Шуфричем в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Комик и музыкант Иван Марунич тоже подобрал мемы для ситуации.

В твиттере люди согласовали, что Шуфрич со скотчем на глазах им больше нравится, чем без.

Но предположили, что он просто «смотрит в завтрашний день» – известная цитата мэра Киева Виталия Кличко.

Ну, и еще немного мэмов.

Нестор Шуфрич, нардеп от партии Оппозиционная платформа – за Жизнь, заявил, что 4 марта, когда сообщалось, что его поймали у блокпостов терробороны, делал селфи, чтобы показать, что он в Киеве. При этом охрана Шуфрича отстреливалась от украинских бойцов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил нардепов от ОПЗЖ, что, если они еще будут фотографировать украинские блокпосты, их будут убивать на месте.

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