Порадовались и хватит. История с шубами для вдов оккупантов получила неожиданное продолжение 9 февраля, 10:31 Женщины остались и без мужей, и без шуб (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Акция с якобы подаренными шубами женам и матерям ликвидированных террористов «Л/ДНР» оказалась фейком.

Об этом рассказала в соцсетях одна из вдов, фигурировавших на пропагандистском видео.

По ее словам, после съемок псевдоблаготворители потребовали вернуть шубы якобы для замены на «более качественные», а потом заявили об «ошибке».

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«Некоторые женщины успели уйти, не знаю их дальнейшей судьбы, но у меня и еще троих женщин эти шубы забрали. Обещали потом дать другие, типа, эти не качественные, и они заменят их на другие, более высокого качества. Но в чем вот дело. На наши звонки они не отвечали целый день, а потом все же сказали, что вышла ошибка. Шубы ошибочно нам выдали, они предназначались для других женщин. Такая вот история», — сетует женщина.

Она также предполагает, что организаторы акции «шубы просто передают из рук в руки» ради видеороликов.

Фото: SergAibertich/Twitter

Таким образом вдовы оккупантов остались в итоге и без мужей, и без шуб.