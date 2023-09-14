Растерянного Шойгу, сомневающегося в победе РФ, превратили в мем — видео 14 сентября, 11:45 Отвечая на вопрос, сможет ли РФ победить Украину, Шойгу лишь беспомощно развел руками (Фото:Скриншот видео buch1004/X)

В соцсетях завирусилось курьезное видео с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, растерявшегося после вопроса о дальнейших перспективах военной агрессии против Украины.

Так, один из кремлевских пропагандистов поинтересовался у него, способна ли вообще российская армия одержать победу в развязанной ею же войне.

В свою очередь Шойгу не нашел, что на это ответить, и просто беспомощно развел руками, мол, «кто его знает?».

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Такие сомнения со стороны российского военного преступника, ожидаемо, вызвали язвительные насмешки со стороны пользователей соцсетей, сразу же превративших его в новый мем.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

В то же время телеканал Россия-1 решил удалить интервью с мямлящим Шойгу со своего сайта.

Фото: Скриншот/X