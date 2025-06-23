42-летняя женщина из Шотландии получила ответ на письмо, которое написала в 12 лет

Женщина получила ответ на письмо, которое отправила 30 лет назад

Шотландка через 30 лет получила ответ на послание, которое написала, когда училась в школе.

Об этом 21 июня сообщило BBC. В 1994 году Алайна Бересфорд готовила школьный проект о воде.

Она написала короткую записку, в которой указала информацию о себе, поставила ее в бутылку из-под газировки и бросила в море.

«Уважаемый тот, кто нашел это. Меня зовут Алайна Стивен, мне 12 лет. Я родом из Портноки, и работаю над проектом о воде, поэтому решила отправить сообщение в бутылке. Муж моей учительницы взял ее и выбросил посреди океана.

Когда найдешь это сообщение, пожалуйста, напиши в ответ имя, свое хобби, где ты нашел сообщение и когда. Если можешь, немного информации о своем регионе. С уважением, Алайна Стивен. P. S. Я родом из Шотландии", — написала школьница в своем письме.

Письмо Алайны

Через 30 лет у берегов Северного моря это послание нашла волонтер Пия Бродтманн, которая убирала норвежский остров. Она отправила открытку владелице, чтобы сообщить ей об этой находке.

«Меня зовут Пиа, я из Германии. Сегодня я нашла твое послание в бутылке на Лисселлойе, крошечном острове вокруг Веги в Норвегии. Я здесь убираю пляжи как волонтер уже четыре месяца, и сегодня мы убирали Лишеллойя.

На лицевой стороне открытки вы видите нашу рабочую лодку Немо и наш парусник Фонн, чтобы понять, где мы живем. P.S. Мне 27 лет, и я очень люблю альпинизм и парусный спорт", — написала волонтер.

42-летняя шотландка призналась, что не ожидала получить ответ на свое послание после стольких лет ожидания. Алайна нашла Пию в соцсетях и попросила ее прислать фото оригинального послания, которое написала в 90-х годах.

Сейчас девушки общаются и надеются и в дальнейшем поддерживать связь.

