Был почти у цели. Шотландец одолел всю Европу на автомобиле, который вез украинским военным, но попал в Житомире в ДТП 14 сентября, 17:56 Джеймс вез машину и снаряжение для ВСУ (Фото:Скриншот с видео)

Бывший боец французского легиона Джеймс решил привезти ребятам на передовой автомобиль и снаряжение, проехал на нем через всю Европу, но попал в ДТП в Житомире. Когда машину починят, передадут ВСУ. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Военный автомобиль Лэнд Ровер шотландец выкупил у британского правительства и поехал на нем в Украину. Когда попал в ДТП, был очень растерян, ведь не знал ни местности, ни языка. Помогли ему житомирянин Владимир и преподавательница английского Дарина. Им он объяснил, что делает в Житомире и куда направляется.

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«Эта машина — она британская и военная, поэтому он считал, что она хорошо подойдет для наших нужд, и у него есть машина, которую он хочет передать, подарить украинским военным», — рассказывает Дарина слова шотландского волонтера.

Снаряжение уже успели передать украинским военным. «Здесь рюкзаки, есть масксетки, есть еда сухая. Здесь есть спальники, карематы. Каска старенькая, но достаточно качественная по сравнению с советскими, довольно удобная каска. Он привез кусочек своей жизни, которую он отдал на службе во французском легионе», — показывают военные.

Сам Джеймс свое путешествие подвигом не считает. Говорит, если был бы помоложе, считал бы за честь воевать бок о бок с украинским войском. «Если каждый внесет свой маленький вклад, война скорее закончится. Я не могу привезти оружие, но могу привезти все остальное. Я не делаю это по какой-то особой причине и не получаю от этого никакой выгоды. Я буду продолжать это делать, потому что убежден, что Путин совершил большую ошибку, напав на Украину», — рассказывает шотландец.

После передачи автомобиля нашим бойцам Джеймс вернется в Шотландию. И уже пригласил туда украинских военных и житомирских волонтеров — ждет, когда с ними сможет отпраздновать день украинской победы над российским врагом.

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