«Оригинальный намек». Самолет Шмыгаля во время его визита в Канаду украсили эмодзи с истребителем — фото

11 апреля, 14:01
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После Канады Шмыгаль отправится в США (Фото:Кабмин)

После Канады Шмыгаль отправится в США (Фото:Кабмин)

Во время визита в Канаду во вторник, 11 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль намекнул на свои ожидания по поводу военной помощи для ВСУ.

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При этом способ, которым он это сделал, оказался довольно оригинальным.

На фото встречи Шмыгаля в аэропорту можно заметить, что борт правительственного самолета был украшен эмодзи, которые можно трактовать как просьбу предоставить Украине столь необходимые ей истребители, что бы дало ВСУ возможность полностью нивелировать превосходство ВС РФ в воздухе.

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Инфографика: Кабмин
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Как ожидается, вовремя своей рабочей поездки Шмыгаль встретиться со своим канадским коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером — министром финансов Христей Фриланд.

В то же время, кому именно предназначено эмодзи-послание, точно не ясно, поскольку далее глава украинского правительства отправится в США, где, помимо прочего, встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Канада Военная помощь Истребители Самолеты F-16 Денис Шмыгаль Война России против Украины

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