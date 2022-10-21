«Это наша благодарность военным». Житомирские лицеисты передали 10 комплектов термобелья ВСУ 21 октября, 19:35 Комплекты стоили вместе 6 тысяч (Фото:Общественное)

Учащиеся 10-В класса научного лицея при государственном университете Житомирской политехники вместе с родителями собрали средства на 10 комплектов термобелья для украинских военных. Об этом рассказал один из учеников Алексей Кожушко.

«Ко Дню учителя обычно мы дарим нашим учителям цветы или сладости, но в этом году мы решили подарить нашим военным термобелье, — рассказывает Алексей Кожушко. — Мы понимаем, что им очень тяжело и, по моему мнению, сегодня каждый должен помогать нашей армии, прежде всего ради того, чтобы показать, что мы верим в них и знаем, что они обязательно победят».

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Лично школьников поблагодарила военнослужащая Анастасия, которая рассказала о том, как важно, что молодежь приобщается к помощи армии. «Это классно, потому что ради молодежи мы защищаем Родину, чтобы все жили в свободной стране. И мы и они. А у нас холодно, морозно. И после обстрелов где-то и крыши нет. Где-то течет. Поэтому это термобелье нам очень поможет. Мы благодарим учеников за то, что они тоже являются нашим тылом. Крепким тылом».

Школьники рассказали журналистам, что так хотели поблагодарить украинских военных за то, что могут учиться, видеть друзей и просто жить.

Напомним, что в селе Прокурава, Ивано-Франковская область, 73-летняя пенсионерка Мария Дручков решила сделать свой вклад в победу — утепляет украинских военных перед зимой. Для ребят женщина вяжет носки и передает их на передовую через волонтеров.