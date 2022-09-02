Шитпостинг — это новое оружие. Кто такие NAFO, почему их благодарит Министерство обороны Украины и как они противодействуют российской пропаганде

2 сентября, 17:38
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Настоящий чувачок (Фото:Defense of Ukraine/Twitter)

Настоящий чувачок (Фото:Defense of Ukraine/Twitter)

Шитпостинг (от англ — shit (дерьмо) и post (постить) — это иронические публикации, обычно простенькие и даже туповатые, цель которых — сорвать какую-нибудь дискуссию или сделать чужой пост совершенно непригодным для читателей, довести чье-то мнение или обсуждение до абсурда. Такой стиль коммуникации в Сети стал новым оружием против российской пропаганды на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. В Твиттере возникло целое коммьюнити, которое занимается подобным постингом и называют они себя NAFO (North Atlantic Fella Organization — Североатлантическая организация чувачков). НВ рассказывает, кто это такие, в чем суть и как они работают.

NAFO — это неофициальная армия шитпостеров, состоящая из американских военных, собравшихся вместе в интернете, чтобы говорить о войне, бороться с российской дезинформацией и собирать деньги на помощь Украине. Члены группы провели последние несколько месяцев, троля россиян в интернете и собирая пожертвования разным украинским благотворительным организациям. Дальше на примерах. Вот твит посольства России в Великобритании: сплошная пропаганда и ложь о Западе.

Видео дня

https://twitter.com/RussianEmbassy/status/1546458515916705792?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1546471097268408323%7Ctwgr%5E7ba527bfaa60e28144fa33d1d0786e1f5fa49b55%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fmezha.media%2Farticles%2Fkhto-taki-fellas-abo-nafo%2F

Но стоит зайти в комментарии и открывается дверь в NAFO. Теперь пост посольства РФ выглядит еще абсурднее.

https://twitter.com/MattPPea/status/1546471097268408323?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1546471097268408323%7Ctwgr%5E7ba527bfaa60e28144fa33d1d0786e1f5fa49b55%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmezha.media%2Farticles%2Fkhto-taki-fellas-abo-nafo%2F
https://twitter.com/MattPPea/status/1546471383164657665

«Чувачки» начали активно поддерживать Украину еще в мае. Их основной признак — это мультяшная собака породы сиба-ину на аватарках и мемах. Более того, NAFO достигли такой популярности, что теперь картинка с собачкой стоит вместо основного фото у министра обороны Украины Алексея Резникова.

Twitter
Фото: Twitter

А затем политик передал привет чувачкам и поблагодарил за их деятельность.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1564646677197328385

Выражали благодарность и отдельно на странице самого Министерства обороны.

https://twitter.com/DefenceU/status/1563851548643426304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563851548643426304%7Ctwgr%5E361f0fb5c68b5f3a31a5a72d8bf8e5405a0f9f15%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Fen%2Farticle%2Fepzp7n%2Fnafo-memesters-paid-ukraine-to-paint-their-memes-on-a-tank

Кроме информационной войны, «чувачки» также помогают собирать средства на нужды ВСУ и благотворительных фондов Украины. Например, на странице БО St. Javelin, которая жертвует средства украинским волонтерским организациям, можно приобрести мерч от NAFO с забавными сиба-ину. С продаж уже собрали более $47 000 только на нужды ВСУ и еще минимум $10 000 на другие дела.

В дополнение к магазину St. Javelin, Fellas создали сервер Discord, где они организовівают благотворительные акции, развенчивают российскую пропаганду и делятся новостями про Украину из проверенных источников.

Из последнего: ребята задонатили средства украинскому волонтеру Антону Соколенко, чтобы забавных сиба-ину нанесли на военную украинскую технику. Выглядит очень мило.

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1563188524324573185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563188524324573185%7Ctwgr%5E361f0fb5c68b5f3a31a5a72d8bf8e5405a0f9f15%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Fen%2Farticle%2Fepzp7n%2Fnafo-memesters-paid-ukraine-to-paint-their-memes-on-a-tank

Напомним, что ранее волонтеры совместно с фондом Коло собирали 150 тысяч грн, чтобы нанести на танк или БТР популярный мем с улыбающейся лягушкой — Wednesday, my Dudes, а вырученные средства направить на нужды подразделения, которое предоставит технику для этого.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Пропаганда Twitter Мемы Собаки

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