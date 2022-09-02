Притворялись грибниками. Пограничники на Закарпатье поймали шестерых закононарушителей, пытавшихся перейти границу с Румынией 2 сентября, 16:29 Хотя бы ведра с собой взяли для правдоподобия (Фото:Госпогранслужба)

В лесу у границы с Румынией задержали шестерых закарпатцев призывного возраста. Мужчин пограничники заметили ночью, однако нарушители утверждали, что собирали в лесу грибы. Об этом пишут на вебсайте Госпогранслужбы.

Мужчины «по грибы» пошли с загранпаспортами, Covid-сертификатами и сменной одеждой. Шестерых грибников пограничники заметили у урочища Щауль Раховского района. Нарушители были задержаны после нескольких предупредительных выстрелов.

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Для выяснения всех обстоятельств правонарушения мужчин доставили в пограничное подразделение, где на них составили протоколы. Кроме того, в адрес Раховского отделения полиции было направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного Кодекса Украины (Уклонение от призыва по мобилизации).

Недавно Верховинский районный суд постановил оштрафовать жителя горного закарпатского села, который во время сбора черники заблудился в тумане и вышел в пограничную полосу на границе с Румынией.



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