«Прозрение» пропагандиста. Шеф-редактор сайта Шария взбунтовался против своего начальника — видео 19 апреля, 10:12 Павел Уллах заявил, что хочет перевернуть позорную страницу своего прошлого (Фото:Скриншот видео Денис Казанський/Twitter)

Близкий соратник прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария и шеф-редактор его сайта Павел Уллах решил взбунтоваться против своего начальника.

На десятом году войны он вдруг «осознал», что РФ — страна-агрессор, и решил поделиться своим «прозрением» через обнародованное в соцсетях видео.

В своем обращении Уллах назвал восемь лет работы на Шария «позорной страницей», которую хотел бы перевернуть, чтобы «жить дальше спокойно и по закону».

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При этом он призвал своих бывших коллег также последовать его примеру.

«И я, и вы, адресаты этого сообщения, прекрасно знаем, чем именно занималась наша организация, и к каким катастрофическим последствиям для Украины это привело. Правоохранительные органы ведут досудебные расследования многих уголовных дел по нашей деятельности. И теперь я убедился, что приходится нести ответственность за свои поступки. Это послание вам, мои бывшие коллеги и соратники», — обратился он к сторонникам Шария.

В частности, пропагандист порекомендовал им помочь правоохранительным органам информацией, которой они владеют, поскольку «маховик правосудия и справедливости раскручивается медленно, но его движение остановить уже невозможно».

«Правоохранители обладают огромным массивом информации, поэтому найдут каждого причастного к деятельности, разжиганию войны, насилия. Задумайтесь, что для вас более важно? Сохранить преданность пропагандистам, работающим на страну, которая бомбит Украину, где вы родились и выросли, и в обмен на невысокую зарплату, или прямо сейчас помочь Украине привлечь к ответственности предателей и изменников, а также, возможно, смягчить для себя меру будущего наказания. Это не шутка. Количество билетов на спасительный плот ограничено, поэтому рекомендую поторопиться, чтобы успеть», — посоветовал Уллах.