Такого они не ожидали. Британские хозяева дали своему щенку попробовать газировки и показали его реакцию на видео

27 июня, 13:44
Собачка попробовала газировку и стала любимицей сетей (Фото: Nelli the mini bull terrier/TikTok/скриншот)

В Великобритании супруги дали своему щенку попить газировки и показали, как он отреагировал на такой напиток. Момент хозяева зафиксировали на видео.

Об этом 26 июня сообщило медиа The Newsweek. Нелли, миниатюрный бультерьер, живет в Великобритании со своими хозяевами. Ей всего 12 недель, но она уже имеет свой аккаунт в TikTok, в котором хозяева рассказывают о ее приключениях.

В одном из недавних видео, которое стало вирусным, британцы показали, как дальше Нелли попробовать попить газировки. Сначала собачка заинтересованно и в ожидании наблюдает, как возле нее ставят миску с водой. Однако, попробовав, она сразу понимает, что что-то не так.

Нелли сначала отходит от миски, а потом «объявляет» ее своим врагом — прыгает, лает и рычит на подозрительную воду. В это время за кадром слышен смех хозяев.

@nellie_the_mini_bully Why it spicy 🌶️ #miniaturebullterrier #englishbullterrier #minibullterrier #fyp #dogsoftiktok #puppylife ♬ original sound - nellie the mini bull terrier

Через несколько минут щенок решил еще раз проверить свои подозрения. Он снова начал пить воду из миски и понял, что напиток не такой как должен быть. Нелли снова начала лаять и рычать на миску.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Великобритания Собака Газировка TikTok

