«Мир ловил меня, но я на Щекавице». Сеть обсуждает «запланированную» на случай ядерного удара оргию в Киеве

27 сентября, 17:02
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Обидно будет оказаться на Щекавице одному (Фото:Коллаж из мемов пользователей)

Обидно будет оказаться на Щекавице одному (Фото:Коллаж из мемов пользователей)

В Сети активно обсуждают идею собраться на горе Щекавице в Киеве, чтобы устроить оргию в том случае, если РФ применит ядерное оружие. Для этого даже есть отдельный телеграм-чат под названием «Оргія на Щекавиці як їб*не». Тема настолько распространилась, что ее прокомментировал даже старший советник Конгресса США Пол Массаро и украинские политики. НВ собрал самые смешные посты.

Огласка темы началась с твита Натальи Писковой, которая рассказала читателям о телеграм-канале.

https://twitter.com/NataliaPiskova/status/1573020964312555520

Старший советник Конгресса США Пол Массаро перефразировал украинского философа и писателя Григория Сковороду.

Видео дня

https://twitter.com/apmassaro3/status/1574719113729015808

Нардеп от Слуги Народа Роман Грищук даже тикток снял на тему.

@grishchukroma #щекавиця #рек ♬ Originalton - 10.12.47

Журналистка Дария Озерная запостила мем об оргии на Щекавице и социофобах.

https://www.facebook.com/daria.ozerna/posts/pfbid02c96mjuxhnf3KEpMJcBGmwdrhaPVyrgzH4FnLW9ExsjFJ2NFp6hXQoHpKSX5hSBuAl

Политический обозреватель Роман Кравец уже начал собирать команду на Хоревицу.

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/pfbid05gr37PXphQv7rTkq8C4FEKovPdeRW4CfAMssegnwQ5atcUEinw6FGqBqXUiYEZFal

Блогер и политик Виталий Чепинога пошутил об «упущеном шансе» большинства украинцев.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid02UCnBDfkei5Yqq2K1fu8Kbe7eUqpezuVJibQ9ptWUCEQ34jevT3fex49JVJynqVfNl

Украинская группа LATEXFAUNA намекнула, что будет хедлайнером на горе.

https://www.facebook.com/latexfauna/posts/pfbid0WP8sA9ExRgvJyZqbhf94cqmxoKcUqaEyma7tctfsctH8JW4wh1xswmyu9Sz4Kdvcl

Журналистка Марго Гонтар уже подготовила сюжет для Netflix.

https://www.facebook.com/MargoGontar/posts/pfbid02xi7Q4d3dTZy5RUPz9hUsJLGKuAhSGbKcmMKASvbezrVykQVpSrM3FkUXoRF1jt3el

Иллюстратор Александр Грехов изобразил главный страх людей, собравшихся прийти на Щекавицу.

https://twitter.com/grekhov/status/1574383188327243782

Мобильный оператор Киевстар не упустил возможность прокомментировать событие.

https://twitter.com/TwiyKyivstar/status/1574387644158599171

А сеть магазинов Сильпо пообещала, что откроют все 16 касс.

https://twitter.com/silpo_ua/status/1574370597848682498

Раховская районная больница рассказала печальную историю о лесничем Василии Васильевиче, который так и не нашел Щекавицу.

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1574432896483397632

Главный редактор UaReview Роман Голубовский назвал какую-то новую часть книг о Гарри Поттере.

https://twitter.com/golubovsky/status/1574518989937680384

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков о грустном.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1574673468745883648

Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем об открытии нового сбора. Правда, есть нюанс.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid06QM19Ah5e9oywH4XqqGLrKptr1YUfGPbgin2uFjFpqbvrNwERk7djMrjtbUVSA3wl

Военный ВСУ Славик Чикота готов отдать свое приглашение на Щекавицу кому-нибудь другому. Майор не отпускает.

https://www.facebook.com/slavikchykota/posts/pfbid0Wk72f49gfzoEW1mjVSvTJA7A9CwsAGVEZ8s2cAYbT5hnWMkLA6c6xYTM2FssmT2cl

Оргия была запланирована еще при каденции пятого президента Украины Петра Порошенко.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid0YMojfi5DNjTmEE7D3GZJW3ggXX12iHRJvLnRbygHunAfMH5VFMzWrSDUEVdFw7KYl

Надо просто взять жену с собой.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021Um55CoNMxMPEFvNXAokkgvpztVhPgDivThNZVFCcmC7zHdjHv2rxow2Z7EUYkiCl&id=100074897149521

Два важных вопроса сейчас.

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid0Jz61cAC3Aatb4YeWNdyubbuTjeUbzXGy1pnw8T3vneje1xHLuMYR456UhZpr7FY2l

И еще два.

https://www.facebook.com/gatteea/posts/pfbid02yQ5jc2vF5gZt2dbfjDHpaoucqtsn1R3riNQMEsK856s5gF4Qz7M1jG3LkxFYmnnVl

Культурные люди собираются.

https://twitter.com/oblibenyblb/status/1574670027152031744

И горькая реальность.

https://www.facebook.com/NePrazdnuvaly/posts/pfbid02X7WVenpT3TY7KHfW9wRASyHhSHuL7DG1g57Pem5Vp8D5UHHWgyzHJmwmKbUYPLKxl

В настоящее время в чате с планированием оргии более 5000 участников.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Киев Ядерное оружие Секс Реакция соцсетей

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