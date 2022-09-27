«Мир ловил меня, но я на Щекавице». Сеть обсуждает «запланированную» на случай ядерного удара оргию в Киеве 27 сентября, 17:02 Обидно будет оказаться на Щекавице одному (Фото:Коллаж из мемов пользователей)

В Сети активно обсуждают идею собраться на горе Щекавице в Киеве, чтобы устроить оргию в том случае, если РФ применит ядерное оружие. Для этого даже есть отдельный телеграм-чат под названием «Оргія на Щекавиці як їб*не». Тема настолько распространилась, что ее прокомментировал даже старший советник Конгресса США Пол Массаро и украинские политики. НВ собрал самые смешные посты.

Огласка темы началась с твита Натальи Писковой, которая рассказала читателям о телеграм-канале.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро перефразировал украинского философа и писателя Григория Сковороду.

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Нардеп от Слуги Народа Роман Грищук даже тикток снял на тему.

Журналистка Дария Озерная запостила мем об оргии на Щекавице и социофобах.

Политический обозреватель Роман Кравец уже начал собирать команду на Хоревицу.

Блогер и политик Виталий Чепинога пошутил об «упущеном шансе» большинства украинцев.

Украинская группа LATEXFAUNA намекнула, что будет хедлайнером на горе.

Журналистка Марго Гонтар уже подготовила сюжет для Netflix.

Иллюстратор Александр Грехов изобразил главный страх людей, собравшихся прийти на Щекавицу.

Мобильный оператор Киевстар не упустил возможность прокомментировать событие.

А сеть магазинов Сильпо пообещала, что откроют все 16 касс.

Раховская районная больница рассказала печальную историю о лесничем Василии Васильевиче, который так и не нашел Щекавицу.

Главный редактор UaReview Роман Голубовский назвал какую-то новую часть книг о Гарри Поттере.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков о грустном.

Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем об открытии нового сбора. Правда, есть нюанс.

Военный ВСУ Славик Чикота готов отдать свое приглашение на Щекавицу кому-нибудь другому. Майор не отпускает.

Оргия была запланирована еще при каденции пятого президента Украины Петра Порошенко.

Надо просто взять жену с собой.

Два важных вопроса сейчас.

И еще два.

Культурные люди собираются.

И горькая реальность.

В настоящее время в чате с планированием оргии более 5000 участников.

