Над Украиной заметили таинственное сияние. Те, кто его пропустил, сильно расстроились — реакция соцсетей 24 апреля, 13:04 Таинственное свечение наблюдали в целом ряде областей (Фото:hologim/Twitter)

Вслед за НЛО, которое взорвалось над Киевом вечером 19 апреля, украинцы стали свидетелями нового загадочного явления.

В ночь на понедельник, 24 апреля, жители ряда регионов страны заметили в небе странное свечение, розового и зеленого цветов.

И пока ученые разъясняют его происхождение, рассказывая о бомбардировках атмосферы Земли заряженными частицами солнечного ветра и ионизации азота, водорода и кислорода, что приводит к столь яркому эффекту, украинцы делятся в соцсетях своими впечатлениями.

Видео дня

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

При этом у пользователей, как обычно, нашлись и свои собственные предположения по поводу таинственного сияния.