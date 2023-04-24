Над Украиной заметили таинственное сияние. Те, кто его пропустил, сильно расстроились — реакция соцсетей

24 апреля, 13:04
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Таинственное свечение наблюдали в целом ряде областей (Фото:hologim/Twitter)

Таинственное свечение наблюдали в целом ряде областей (Фото:hologim/Twitter)

Вслед за НЛО, которое взорвалось над Киевом вечером 19 апреля, украинцы стали свидетелями нового загадочного явления.

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В ночь на понедельник, 24 апреля, жители ряда регионов страны заметили в небе странное свечение, розового и зеленого цветов.

https://twitter.com/InformUAnews/status/1650248106972200961
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qXGHAqEZ2XSz2vJC9CogLHKYF4b8SxwN2LVLNcof1T3vn6Cb2UJc9Ujcw2dx9Eznl&id=100000474590364&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hWo1Y7zAWZ6zV2kpYQLQrVjYfYpFdkpV6jYbvA6vBgg9naEryq1UxG3mECZj9ZUsl&id=100086191423588&show_text=true&width=500

И пока ученые разъясняют его происхождение, рассказывая о бомбардировках атмосферы Земли заряженными частицами солнечного ветра и ионизации азота, водорода и кислорода, что приводит к столь яркому эффекту, украинцы делятся в соцсетях своими впечатлениями.

Видео дня

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
https://twitter.com/DukeAresDeBuger/status/1650243904803831808
https://twitter.com/happyzwyntar/status/1650248209338433539
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
https://twitter.com/VarvaraKupatad1/status/1650361973769379840
https://twitter.com/MisterTern/status/1650252631967772674
https://twitter.com/AnnBerezovska/status/1650378833860730880
https://twitter.com/i_polishchuk_y/status/1650368945281462272
https://twitter.com/Princess_parkLT/status/1650336368315301890
https://twitter.com/soymultifactico/status/1650256506942619649
https://twitter.com/jobnyta/status/1650243577564340226

При этом у пользователей, как обычно, нашлись и свои собственные предположения по поводу таинственного сияния.

https://twitter.com/NeTojPrytula/status/1650387986570248192
https://twitter.com/a_zabelsky/status/1650392311715561472
https://twitter.com/uQvgqpkThntVbGX/status/1650346221720989696
https://twitter.com/Le_Hochy_Kofe/status/1650429939328380931
https://twitter.com/unholy_Askold/status/1650365355578085376
https://twitter.com/GONI_memes/status/1650347940542644225
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Северное сияние Природные явления

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