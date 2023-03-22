«В Крыму все жарче». Украинцы издеваются над оккупантами после утренней атаки на Севастополь

22 марта, 12:13
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Атака на Севастополь спровоцировала панику среди местного населения (Фото:Cellodidas89/Twitter)

Атака на Севастополь спровоцировала панику среди местного населения (Фото:Cellodidas89/Twitter)

Утро 22 марта оказалось для российских захватчиков и их коллаборантов во временно оккупированном Крыму довольно неспокойным.

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В соцсетях сообщили о серии взрывов в Севастополе. Кремлевская пропаганда заявила об атаке беспилотников-камикадзе с воздуха и моря, которую якобы удалось «успешно отразить».

Видео дня

В то же время видео, публикуемые местными жителями, говорят об обратном.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1638555211991056385
https://twitter.com/RubyTuesday828/status/1638434141493506051
https://twitter.com/666_mancer/status/1638428204804210689
https://twitter.com/Onikiy_UA/status/1638417367071100929

Еще большее беспокойство у захватчиков вызвало объявление по радио об «эвакуации» из-за новой воздушной угрозы.

https://twitter.com/zardi215/status/1638443157959393281
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На данное время масштабы разрушений в бухте Севастополя достоверно не известны, однако сам факт удара по морской базе РФ спровоцировал среди россиян настоящую панику.

Этим просто не могли не воспользоваться украинские пользователи соцсетей, напомнив им о приближающемся освобождении Крыма.

https://twitter.com/Poklonskaya80/status/1638391264142868482
https://twitter.com/GVasilioglo/status/1638464676148248577
https://twitter.com/mileditana/status/1638454212701945856
https://twitter.com/baba_skrepa/status/1638446900616495111
https://twitter.com/Alexander_Kit/status/1638434775147896832
https://twitter.com/KaiserOdessa/status/1638455739487502339
https://twitter.com/Cellodidas89/status/1638431207191900160
https://twitter.com/stat_ros/status/1638416093739089921
https://twitter.com/ingenerskeptik/status/1638474106520715264

Ранее атаке дронов-камикадзе подвергся железнодорожный узел в Джанкое, который оккупанты использовали для перемещения ракет Калибр.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Севастополь Российская агрессия Соцсети Беспилотники Война России против Украины дроны-камикадзе

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