«В Крыму все жарче». Украинцы издеваются над оккупантами после утренней атаки на Севастополь 22 марта, 12:13 Атака на Севастополь спровоцировала панику среди местного населения (Фото:Cellodidas89/Twitter)

Утро 22 марта оказалось для российских захватчиков и их коллаборантов во временно оккупированном Крыму довольно неспокойным.

В соцсетях сообщили о серии взрывов в Севастополе. Кремлевская пропаганда заявила об атаке беспилотников-камикадзе с воздуха и моря, которую якобы удалось «успешно отразить».

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В то же время видео, публикуемые местными жителями, говорят об обратном.

Еще большее беспокойство у захватчиков вызвало объявление по радио об «эвакуации» из-за новой воздушной угрозы.

На данное время масштабы разрушений в бухте Севастополя достоверно не известны, однако сам факт удара по морской базе РФ спровоцировал среди россиян настоящую панику.

Этим просто не могли не воспользоваться украинские пользователи соцсетей, напомнив им о приближающемся освобождении Крыма.

Ранее атаке дронов-камикадзе подвергся железнодорожный узел в Джанкое, который оккупанты использовали для перемещения ракет Калибр.