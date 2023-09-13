Из-за удара по Севастополю перепуганные оккупанты случайно расстреляли своих же военных — соцсети
В результате перестрелки на фоне удара по Севморзаводу убиты четверо российских захватчиков (Фото:Osinttechnical/X)
Ракетный удар по судоремонтному заводу во временно подконтрольном РФ Севастополе спровоцировал среди российских захватчиков настоящую панику, итогом которой стал огонь по своим.
Об этом со ссылкой на так называемые z-паблики сообщает Telegram-канал Крымский ветер, отслеживающий ситуацию на оккупированном полуострове.
Согласно имеющимся данным, местные силовики искали по городу «украинских диверсантов», в результате чего случайно вступили в бой со своими же военными.
«Полиция получила информацию о том, что в городе действуют диверсанты, и отправила на их поиски несколько нарядов. Один из них принял за диверсантов вооруженный военный патруль и открыл огонь по своим», — говорится в сообщении.
В ходе перестрелки были убиты трое военных и один «полицейский».
В результате удара по Севморзаводу повреждены как минимум два российских военных судна.
Речь идет о большом десантном корабле Минск и подводной лодке Ростов-на-Дону. Оба судна восстановлению не подлежат.
Кроме того, есть сведения о повреждении еще двух кораблей, однако информации об их повреждениях на данное время нет.
В минобороны РФ утверждают, что удар был нанесен крылатыми ракетами.