Из-за удара по Севастополю перепуганные оккупанты случайно расстреляли своих же военных — соцсети 13 сентября, 16:44 В результате перестрелки на фоне удара по Севморзаводу убиты четверо российских захватчиков (Фото:Osinttechnical/X)

Ракетный удар по судоремонтному заводу во временно подконтрольном РФ Севастополе спровоцировал среди российских захватчиков настоящую панику, итогом которой стал огонь по своим.

Об этом со ссылкой на так называемые z-паблики сообщает Telegram-канал Крымский ветер, отслеживающий ситуацию на оккупированном полуострове.

Согласно имеющимся данным, местные силовики искали по городу «украинских диверсантов», в результате чего случайно вступили в бой со своими же военными.

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«Полиция получила информацию о том, что в городе действуют диверсанты, и отправила на их поиски несколько нарядов. Один из них принял за диверсантов вооруженный военный патруль и открыл огонь по своим», — говорится в сообщении.

В ходе перестрелки были убиты трое военных и один «полицейский».

Фото: t.me/Crimeanwind

В результате удара по Севморзаводу повреждены как минимум два российских военных судна.

Речь идет о большом десантном корабле Минск и подводной лодке Ростов-на-Дону. Оба судна восстановлению не подлежат.

Кроме того, есть сведения о повреждении еще двух кораблей, однако информации об их повреждениях на данное время нет.

В минобороны РФ утверждают, что удар был нанесен крылатыми ракетами.