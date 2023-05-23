«Нарушение конвенции!». Пропагандист и экс-советник Путина поверил фотожабе с военной техникой в фуре Новой пошты

23 мая, 16:58
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То, что техника ВСУ в фуре является фотожабой, видно невооруженным взглядом (Фото:Скриншот/Twitter)

То, что техника ВСУ в фуре является фотожабой, видно невооруженным взглядом (Фото:Скриншот/Twitter)

Украинские мемологи нанесли сокрушительный удар по остаткам «репутации» кремлевского пропагандиста Сергея Маркова.

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На фоне последних событий в Белгородской области они начали постить в соцсетях различные фотожабы, прогнозирующие скорое появление там различных отечественных брендов.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Одним из них традиционно оказалась Новая пошта, которая якобы перевозит в своих фурах бронетехнику от стран Запада.

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И хотя то, что данное изображение является обычной шуткой, было видно невооруженным глазом, бывший советник российского диктатора Владимира Путина в нее поверил и устроил у себя в соцсетях истерику, обвиняя Украину в нарушении каких-то «конвенций».

«ВСУ нагло маскируются под гражданских, тем самым грубо нарушая все конвенции о военных действиях. России надо начать громить это. Военная техника ВСУ массово тайно перевозится в фургонах почты», — возмутился Марков, даже не поняв, что выставил себя полным идиотом.

Скриншот/t.me/logikamarkova
Фото: Скриншот/t.me/logikamarkova
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Военная техника Фейк Троллинг Российская пропаганда Фотожабы Новая почта Война России против Украины

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