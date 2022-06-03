«Этот человек — живая легенда». Сергей Кислица принял участие в американском ток-шоу The Daily Show 3 июня, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Господин Кислица поддерживает звание «сына маминой подруги» (Фото:The Daily Show with Trevor Noah)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица посетил американское ток-шоу The Daily Show, где поговорил с ведущим Тревором Ноа о войне с Россией, о помощи других стран Европы, а также США, и о позиции Организации Объединенных Наций в этой войне. Видео с Кислицей появилось на YouTube-канале ток-шоу.

«Речь идет не только об Украине, это обо всем объединении демократических наций», — подписали видео на канале ток-шоу цитатой Кислицы.

Во время интервью представитель Украины объясняет, в чем главная проблема европейских стран, которые боятся ядерного потенциала РФ и начала Третьей мировой войны. Также он рассказывает, что последняя уже идет, просто в информационном пространстве.

Видео дня

Кислица сравнивает российского диктатора Владимира Путина с вирусом Covid-19, но в политическом пространстве. Он шутливо посоветовал людям, которые считают, что Украина должна отдать часть территорий России, чтобы успокоить последнюю и остановить войну, вернуться в школы и пройти еще раз тему Второй мировой войны.

Во время ток-шоу упомянули о помощи Великобритании, Польши, Балтийских и других стран, которые стали надежными союзниками Украины в трудные времена. Но главным мнением осталось одно: «В настоящее время украинские солдаты гибнут не только за свободу своего государства, но и за свободу всего демократического мира».

О посещении ток-шоу господин Кислица написал в своем Твиттере.

Напомним, что постоянный представитель Украины в ООН уже успел стать крашем в соцсетях, когда читал книгу о бессилии дипломатии во время выступления представителя РФ Василия Небензи на Совбезе. Также он не раз «ловил» Небензю на лжи перед другими представителями.

В Сети его уже шутливо прозвали «сыном маминой подруги», а НВ собрало самые интересные посты о Кислице.



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