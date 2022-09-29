«Женщины покупают книги за деньги мужчин». Реакция соцсетей на сексистскую шутку СЕО Yakaboo и на его заявление об уходе с должности 29 сентября, 16:41 Многие справедливо возмутились (Фото:zhenkawin/TikTok)

СЕО Yakaboo Иван Богдан сообщил о том, что уходит со своей должности после скандала из-за сексистской шутки о женщинах, якобы покупающих книги «за деньги, которые заработали мужчины». Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, а НВ собрал последние посты.

«Шутка» от Богдана прозвучала на онлайн-дискуссии «Украинская книга: после войны, прочь от москвы» на 50 минуте 40 секунд. Полное видео можно просмотреть в YouTube.

О том, что мужчина покидает пост СЕО, он сообщил в своих соцсетях вместе с извинениями перед своей целевой аудиторией.

Видео дня

Об уходе Богдана сообщила также пресс-служба книжного магазина Yakaboo.

Бывшая коммуникациощик Yakaboo Наталья Потоцкая рассказала о своем опыте работы в компании и об общении с Иваном Богданом.

Букблогер Мария Маргулис рассказала, сколько средств потратила за год в Yakaboo и отметила, что в дальнейшем будет тратить деньги, которые заработала сама, в другом месте.

Главный редактор медиа Межа Тарас Мищенко назвал «шутку» Богдана «досадным самоубийством».

Другие пользователи также удивлялись абсурдности ситуации.

Но вот отличные комментарии из Инстаграмма Yakaboo.

Тема в TikTok также дошла. Женщины справедливо возмущаются.

Напомним, что Yakaboo — это самый большой книжный интернет-магазин в Украине. Компанию создали еще в 2004 году. База клиентов — более 3 миллионов.

