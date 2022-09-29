«Женщины покупают книги за деньги мужчин». Реакция соцсетей на сексистскую шутку СЕО Yakaboo и на его заявление об уходе с должности

29 сентября, 16:41
Поделиться:
Многие справедливо возмутились (Фото:zhenkawin/TikTok)

Многие справедливо возмутились (Фото:zhenkawin/TikTok)

СЕО Yakaboo Иван Богдан сообщил о том, что уходит со своей должности после скандала из-за сексистской шутки о женщинах, якобы покупающих книги «за деньги, которые заработали мужчины». Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, а НВ собрал последние посты.

«Шутка» от Богдана прозвучала на онлайн-дискуссии «Украинская книга: после войны, прочь от москвы» на 50 минуте 40 секунд. Полное видео можно просмотреть в YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=bnr0Os4mSI0

О том, что мужчина покидает пост СЕО, он сообщил в своих соцсетях вместе с извинениями перед своей целевой аудиторией.

Видео дня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iPF1Rfafn9kFQpYrT551D2oDThfaTcx4HnvGi2eFRAxQopVa65H3reS64NvFieB6l&id=1594626342

Об уходе Богдана сообщила также пресс-служба книжного магазина Yakaboo.

https://www.facebook.com/yakabooua/posts/pfbid08S5L7MDRwWgqSgomrbZyaGdYgZi9VXdzEAd1nQxfx9UShFiLCV8FiA52TaZ1MAqYl

Бывшая коммуникациощик Yakaboo Наталья Потоцкая рассказала о своем опыте работы в компании и об общении с Иваном Богданом.

https://www.facebook.com/pototska/posts/pfbid02Twi7GAsxGsf4tKftu6NyhdU9uhAGuF5RnWfrZH5ep3J6JvRu6X42mHZS3E5nuU6Pl

Букблогер Мария Маргулис рассказала, сколько средств потратила за год в Yakaboo и отметила, что в дальнейшем будет тратить деньги, которые заработала сама, в другом месте.

https://twitter.com/MariiaMargulis/status/1575436936768114688

Главный редактор медиа Межа Тарас Мищенко назвал «шутку» Богдана «досадным самоубийством».

https://twitter.com/tarasmi/status/1575427451001487360

Другие пользователи также удивлялись абсурдности ситуации.

https://twitter.com/_adamenka/status/1575436661319778304

Но вот отличные комментарии из Инстаграмма Yakaboo.

https://twitter.com/veiiron/status/1575411925915254784

Тема в TikTok также дошла. Женщины справедливо возмущаются.

@zhenkawin

Якабу йде за 🚢

♬ SARAH but hai follow me - Dylan G.
@bezkhvosta.books А ви вже бачили зашквар від Якабу? 🤡 #укрбукток #укрбукток🇺🇦 #укрбукток📚 #укрбуктокерки #якабу #yakaboo #іванбогдан ♬ som original - cah

Напомним, что Yakaboo — это самый большой книжный интернет-магазин в Украине. Компанию создали еще в 2004 году. База клиентов — более 3 миллионов.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Сексизм Реакция соцсетей Yakaboo Иван Богдан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X