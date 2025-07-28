Семья из Ирландии выиграла рекордную сумму денег в лотерее — это самый большой выигрыш в истории страны

28 июля, 10:15
В Ирландии семья стала миллионерами из-за выигрыша в лотерее (Фото: FDJ United)

В ирландском городе Корк семья выиграла рекордные 250 миллионов евро в лотерее. Билет приобрели в местном магазине.

Об этом 23 июля сообщило FDJ United. Один из членов семьи приобрел билет в хорошо известном среди местных магазине Clifford’s Centra на улице Шандон.

Победители решили сохранить анонимность, однако они не ожидали выигрыша и были приятно удивлены.

«Это просто фантастическая новость. Мы рады, что именно наш магазин продал этот золотой билет. Мы работаем здесь уже 95 лет и гордимся этим моментом», — отметил владелец магазина.

Как отмечают представители лотереи, это официально самый большой выигрыш за всю историю ирландского участия в лотерее.

«Это действительно исторический момент. Мы посылаем наилучшие пожелания победителям и искренне благодарим магазин Clifford’s за участие в этом знаковом розыгрыше», — добавляют представители.

