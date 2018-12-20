"Сельська драка, биты, кастеты". На стычку в Верховной Раде наложили идеальный саундтрек Сегодня, 17:04 850 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео

Музыкант и блогер Иван Марунич подобрал для драки в Верховной Раде идеальный саундтрек. И это Курган feat Агрегат.

В четверг, 20 декабря, в Верховной Раде подрались народные депутаты Юрий Береза из Народного фронта и Нестор Шуфрич из Оппоблока. Березе не понравилось, что Шуфрич снял с трибуны плакат с изображением "кума Путина" Виктора Медведчука и призывом к суду над ним.

Нардепы сцепились в драке, к ним подключился кандидат в президенты Украины от Оппозиционной платформы За життя Юрий Бойко, а позже и другие депутаты. Песня Кровавый Кулак подошла идеально.