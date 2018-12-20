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"Сельська драка, биты, кастеты". На стычку в Верховной Раде наложили идеальный саундтрек

Сегодня, 17:04
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Музыкант и блогер Иван Марунич подобрал для драки в Верховной Раде идеальный саундтрек. И это Курган feat Агрегат.

В четверг, 20 декабря, в Верховной Раде подрались народные депутаты Юрий Береза из Народного фронта и Нестор Шуфрич из Оппоблока. Березе не понравилось, что Шуфрич снял с трибуны плакат с изображением "кума Путина" Виктора Медведчука и призывом к суду над ним. 

Нардепы сцепились в драке, к ним подключился кандидат в президенты Украины от Оппозиционной платформы За життя Юрий Бойко, а позже и другие депутаты.  Песня Кровавый Кулак подошла идеально. 

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