Селфи на концерте и бог выпивки. Пользователи Reddit находят связь между современными фотографиями и старинными картинами Вчера, 17:46 1132 Цей матеріал також доступний українською TheLeck / Reddit "Сотворение финского мужчины" TheLeck / Reddit

На форуме Reddit есть раздел "Случайный Ренессанс". Там пользователи публикуют фотографии бытовых ситуаций, которые им напоминают картины и фрески эпохи Возрождения.

Интерес к разделу вспыхнул с новой силой после серии публикаций фотографий пожара в Нотр-Даме. Многие пользователи в соцсетях отмечали, что горящий собор напоминает им картины эпохи Ренессанса.

Огонь / Фото: jrcprl / Reddit

Это может быть как специальная пародия на какое-то произведение, так и обычная фотография, которая будет напоминать об эпохе с помощью совпавшей стилистике, композиции или других деталей.

Собрали лучшие фото из раздела.

Современная Мона Лиза / Фото: daft-punker / Reddit

Мой уставший пес / Фото: kramertoast / Reddit

"Селфи с концерта" / Фото: ironypatrol / Reddit

Греческий Бог Выпивки / Фото: Oxfordwhale / Reddit

Уставший парень в джунглях / Фото: charles_555 / Reddit

Даниэль Рикардо после гонки в Монако / Фото: mgush5 / Reddit

Концерт Канье Уэста / Фото: debladblazer / Reddit

Жена после свадьбы / Фото: alterego_001 / Reddit

Женщина в красной шляпке / Фото: watsin_aname / Reddit

Отдыхающий студент / Фото: ohwellthisisawkward / Reddit

July Talk поет для меня / Фото: ronstellation / Reddit

Курицы Возрождения / Фото: rattechnology / Reddit

"Вау" / Фото: dripness / Reddit