Селфи на концерте и бог выпивки. Пользователи Reddit находят связь между современными фотографиями и старинными картинами
На форуме Reddit есть раздел "Случайный Ренессанс". Там пользователи публикуют фотографии бытовых ситуаций, которые им напоминают картины и фрески эпохи Возрождения.
Интерес к разделу вспыхнул с новой силой после серии публикаций фотографий пожара в Нотр-Даме. Многие пользователи в соцсетях отмечали, что горящий собор напоминает им картины эпохи Ренессанса.
Это может быть как специальная пародия на какое-то произведение, так и обычная фотография, которая будет напоминать об эпохе с помощью совпавшей стилистике, композиции или других деталей.
Собрали лучшие фото из раздела.