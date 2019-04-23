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Селфи на концерте и бог выпивки. Пользователи Reddit находят связь между современными фотографиями и старинными картинами

Вчера, 17:46
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Селфи на концерте и бог выпивки. Пользователи Reddit находят связь между современными фотографиями и старинными картинами - фото

TheLeck / Reddit

"Сотворение финского мужчины"

На форуме Reddit есть раздел "Случайный Ренессанс". Там пользователи публикуют фотографии бытовых ситуаций, которые им напоминают картины и фрески эпохи Возрождения. 

Интерес к разделу вспыхнул с новой силой после серии публикаций фотографий пожара в Нотр-Даме. Многие пользователи в соцсетях отмечали, что горящий собор напоминает им картины эпохи Ренессанса.

Огонь
Огонь / Фото: jrcprl / Reddit

Это может быть как специальная пародия на какое-то произведение, так и обычная фотография, которая будет напоминать об эпохе с помощью совпавшей стилистике, композиции или других деталей. 

Собрали лучшие фото из раздела. 

Современная Мона Лиза
Современная Мона Лиза / Фото: daft-punker / Reddit
Мой уставший пес
Мой уставший пес / Фото: kramertoast / Reddit
"Селфи с концерта"
"Селфи с концерта" / Фото: ironypatrol / Reddit
Греческий Бог Выпивки
Греческий Бог Выпивки / Фото: Oxfordwhale / Reddit
Уставший парень в джунглях
Уставший парень в джунглях / Фото: charles_555 / Reddit
Даниэль Рикардо после гонки в Монако
Даниэль Рикардо после гонки в Монако / Фото: mgush5 / Reddit
Концерт Канье Уэста
Концерт Канье Уэста / Фото: debladblazer / Reddit
Жена после свадьбы
Жена после свадьбы / Фото: alterego_001 / Reddit
Женщина в красной шляпке
Женщина в красной шляпке / Фото: watsin_aname / Reddit
Отдыхающий студент
Отдыхающий студент / Фото: ohwellthisisawkward / Reddit
July Talk поет для меня
July Talk поет для меня / Фото: ronstellation / Reddit
Курицы Возрождения
Курицы Возрождения / Фото: rattechnology / Reddit
"Вау"
"Вау" / Фото: dripness / Reddit
Моя дочь отказывалась фотографироваться
Моя дочь отказывалась фотографироваться / Фото: Waynersnitzel / Reddit
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