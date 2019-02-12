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Селфи из смайлов. Американец сделал сервис, который превращает снимки в мозаики из эмоджи

Вчера, 18:12
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Эмоджи уже настолько много, что из них можно сделать ваш портрет. 

Американский программист создал сервис Emoji Mosaic, который превращает фотографии в мозаики из эмоджи. Алгоритм просматривает пиксели фотографии и подбирает похожий по цвету эмоджи.

Пользователям соцсетей этот сервис пришелся по душе и они начали превращать в мозаики свои селфи, произведения искусства и другие рисунки.

Вот, например, Юлия Тимошенко  из чертиков, пончиков и флагов Японии.

И президент Украины Петр Порошенко - из айфонов, младенцев, яичниц и домиков.

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