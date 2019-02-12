Селфи из смайлов. Американец сделал сервис, который превращает снимки в мозаики из эмоджи
Эмоджи уже настолько много, что из них можно сделать ваш портрет.
Американский программист создал сервис Emoji Mosaic, который превращает фотографии в мозаики из эмоджи. Алгоритм просматривает пиксели фотографии и подбирает похожий по цвету эмоджи.
Пользователям соцсетей этот сервис пришелся по душе и они начали превращать в мозаики свои селфи, произведения искусства и другие рисунки.
Вот, например, Юлия Тимошенко из чертиков, пончиков и флагов Японии.
И президент Украины Петр Порошенко - из айфонов, младенцев, яичниц и домиков.