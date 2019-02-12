Селфи из смайлов. Американец сделал сервис, который превращает снимки в мозаики из эмоджи Вчера, 18:12 399 Цей матеріал також доступний українською world_record_egg world_record_egg

Эмоджи уже настолько много, что из них можно сделать ваш портрет.

Американский программист создал сервис Emoji Mosaic, который превращает фотографии в мозаики из эмоджи. Алгоритм просматривает пиксели фотографии и подбирает похожий по цвету эмоджи.

Пользователям соцсетей этот сервис пришелся по душе и они начали превращать в мозаики свои селфи, произведения искусства и другие рисунки.

People are going insane over web tool that convert any image into emoji mosaic - check it out now! https://t.co/LUO5yseGUd pic.twitter.com/lVfsFpAggU — TechBattle (@techbattleco) 11 февраля 2019 г.

Вот, например, Юлия Тимошенко из чертиков, пончиков и флагов Японии.



И президент Украины Петр Порошенко - из айфонов, младенцев, яичниц и домиков.