Думала, что переводится «партия». Депутат от Единой России пришла почтить память чернобыльцев в платье с надписью Party 29 апреля, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Если вдруг вы забыли, как выглядит дипломированный специалист в области иностранных языков (Фото:Лентач)

Секретарша Шебекинского отделения, Белгородской области партии Единая Россия Галина Шаповалова пришла почтить память жертв Чернобыля в платье с надписью Party (вечеринка). Об этом написали в телеграмм-канале партии.

«Будучи дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь считала, что эта надпись означает слово „партия“, поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда. Однако, учитывая общественный резонанс, заверила, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится», — говорится в посте.

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На западе 26 апреля Шаповалова поблагодарила «живых героев, участвовавших в ликвидации последствий техногенной катастрофы». Чиновница также возложила цветы у памятника ликвидаторам аварии.

Фото с нарядом секретаря партии разлетелись российскими новостными и юмористическими телеграммами-каналами.

Напомним, что в столице Швеции Стокгольме у российского посольства пожилая россиянка разорвала украинскую символику, а на украинку Хельгу Кайду, сделавшую ей замечание, набросилась с оскорблениями. Из-за инцидента россиянку уже уволили с работы, теперь ею займутся правоохранители. Украинцы продолжают обсуждать ситуацию в соцсетях, а НВ собрало актуальные посты.

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