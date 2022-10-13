«Цукерберг, ты нормальный?». Украинцы шутят о сбое в Facebook и потере подписчиков 13 октября, 15:44 Кипишмейкер (Фото:Ivan Sergeev/Facebook)

12 октября пользователи Facebook со всего мира заметили, что количество подписчиков у популярных аккаунтов резко упало. Пострадал даже генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг. Проблему исправили в тот же день, но шуток уже не избежать. НВ собрал самые забавные посты украинцев о сбое соцсети.

Цукерберг или пресс-служба компании Meta ситуацию не прокомментировали.

Журналист Азад Сафаров сообщил подписчикам, что у него все осталось так, как было. «Фух».

Блогер и политик Виталий Чепинога думал, что потерял читателей, потому что «написал что-то».

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Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что топ-блогеры начинают жизнь сначала.

Поэтесса и исполнительница Татьяна Власова кратко описала реакцию украинцев на сбой.

Военный ВСУ и блогер Богдан Процишин сообщил, что у него, наоборот, увеличилось количество подписчиков.

Адвокат Виктор Бенед обрисовал комический диалог о ситуации.

Вы думали будет без мемов? Нет, не будет.

Очередная победа украинского народа!

«Просто они не отображаются».

Отметим, пользователи подозревают, что проблема могла быть в определенном баге платформы. Некоторые считают, что администрация Facebook почистила фейковых подписчиков, но трудно объяснить тот факт, что у всех блогеров количество подписчиков упало до примерно одинакового количества. Есть также гипотезы, что ситуация как-то может быть связана с признанием Meta «террористической организацией» в России.

