«Цукерберг, ты нормальный?». Украинцы шутят о сбое в Facebook и потере подписчиков

13 октября, 15:44
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Кипишмейкер (Фото:Ivan Sergeev/Facebook)

Кипишмейкер (Фото:Ivan Sergeev/Facebook)

12 октября пользователи Facebook со всего мира заметили, что количество подписчиков у популярных аккаунтов резко упало. Пострадал даже генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг. Проблему исправили в тот же день, но шуток уже не избежать. НВ собрал самые забавные посты украинцев о сбое соцсети.

Цукерберг или пресс-служба компании Meta ситуацию не прокомментировали.

Журналист Азад Сафаров сообщил подписчикам, что у него все осталось так, как было. «Фух».

https://www.facebook.com/azad.safarov/posts/pfbid0HknMeE4XFUUf4tyfuhQzYs591pTEaEoNEmjm2kA4mbuzZGYF4HFEGrZR7tYGh8hLl

Блогер и политик Виталий Чепинога думал, что потерял читателей, потому что «написал что-то».

Видео дня

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid0P8MmMCgS3qQPQyctYZ8eykJr7hR6RKBdGk7s7KuGixzxgY8U4tPCbLGgfA8BjiAEl

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что топ-блогеры начинают жизнь сначала.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid02vhp1WigmNetDwnqqPMF31SrdiBwerbjEVq4jtnz26k3vJV7bRCoGx3WBo67UZBBGl

Поэтесса и исполнительница Татьяна Власова кратко описала реакцию украинцев на сбой.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid02oJwgg5UuWR2onLHntywTRuC4x72mqcx1UCbdYm8SJ3E5FYq1YhxYcgH9oRh5k3PZl

Военный ВСУ и блогер Богдан Процишин сообщил, что у него, наоборот, увеличилось количество подписчиков.

https://www.facebook.com/terytoria/posts/pfbid0ZPzSbneMDSABTueDXGhvAkmfGRkJ1JBss3qirTdZGpQ1UTt2kJvLvmskd8DS5L6Al

Адвокат Виктор Бенед обрисовал комический диалог о ситуации.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid032zaC5dW28TGNgXbn2uEMqEM8Gy73kLc5otR4gKrqqb6f2sFxxg4LA21Jw1GunYrQl

Вы думали будет без мемов? Нет, не будет.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid02VA3mcvSdFuUog4SEW9mzF4hp4NCBoudgSpvBMLSqCzN8TrvBRGrJvqTAk18TVKwbl
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02BUZnX77yhxpEeB9eKHsX23MXEkPKKGUi3HxwjU8aB6a3ssUGJpeq8o5Py6qkxk8Yl

Очередная победа украинского народа!

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0LGaUFYzYnMSUdkd6NuYKDmtjWmWxkf2SRGKuczA7N6zacK46Csn5VPf6nikN6VKDl

«Просто они не отображаются».

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid0FHPa286SJTmmqZSgGPwgzTdXjKJm56RfgmCKAXbBFixiNM88P1npdw6VxYpfhjf3l

Отметим, пользователи подозревают, что проблема могла быть в определенном баге платформы. Некоторые считают, что администрация Facebook почистила фейковых подписчиков, но трудно объяснить тот факт, что у всех блогеров количество подписчиков упало до примерно одинакового количества. Есть также гипотезы, что ситуация как-то может быть связана с признанием Meta «террористической организацией» в России.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Facebook Марк Цукерберг Реакция соцсетей Сбой Подписчики Meta

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