«Мы выиграли йоу». Украинцы продолжают шутить и поздравлять ребят из футбольной сборной Украины с победой над Шотландией 2 июня, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Традиции нужно соблюдать (Фото:Memagram/Facebook)

2 июня сборная Украины со счетом 3:1 обыграла национальную команду Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) по футболу. Теперь сборная Украины в шаге от выхода на ЧМ-2022: 5 июня украинская команда сыграет с национальной сборной Уэльса за право выступить на чемпионате в Катаре. В Сети продолжают постить мемы, поздравлять украинских футболистов и шутить о победе, а НВ собрало самые интересные посты.

Адвокат Виктор Бенед опубликовал фото трех казаков из старого мультфильма и поблагодарил украинскую сборную.

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что украинский телеведущий Сергей Притула будет продавать игрока Артема Довбика, чтобы собрать деньги для ВСУ.

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Шутки о Довбике заполонили Сеть, как и в ноябре 2021 года, когда сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину.

Из-за того, что футболист забил третий гол во время дополнительного времени, украинцы шутили и о том, что мама Довбика никогда не ругала его за прокрастинацию.

А некоторые даже сравнили его с канцлером Германии Олафом Шольцем, который все обещает передать Украине оружие. Может, тоже в последний момент?

Предприниматель Владислав Грезев опубликовал видео, на котором с трибун скандируют «ВСУ!»

Не обошлось и без шуток о певице Ирине Федишин, которая за последний месяц успела попасть в три скандала из-за голосования на Евровидении, простреленных касок от США и высказываний о ЛГБТ-сообществе.

Итог таков: «Мы выиграли йоу».

Напомним, что в соцсетях звезды выразили восхищение игрой команды и подчеркнули, что это еще одна важная победа для поддержки украинских военных, защищающих Украину от российских оккупантов. НВ собрало посты медийных персон.



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