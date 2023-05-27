Резиденция патриарха РПЦ Кирилла «благословила» контрнаступление защитников Украины — фото 27 мая, 20:17 Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Хакеры взломали сайт Подворья патриарха РПЦ страны-агрессора Кирилла и опубликовали там молитву за контрнаступление защитников Украины.

На это обратила внимание УП. На сайте появились описание ВСУ и молитва за контрнаступление, а также видео, которое раньше опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, призывая украинцев становиться в ряды ВСУ и освобождать захваченные российскими оккупантами территории:



Видео дня

Україно, рідна земля-мати,



Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Я йду знищувати

ворогів землі рідної,

вбивць моїх братів,

ґвалтівників моїх посестр.

Нехай рука моя буде твердою,

щоб вбивати ворогів!

Нехай око моє буде ясним,

щоб вбивати ворогів!

Нехай зброя моя буде справна,

щоб вбивати ворогів!

Нехай воля моя буде сталь,

щоб вбивати ворогів!

Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Наш рішучий наступ!

Нашу священну помсту!

Нашу святу перемогу!

Фото: скриншот / peredelkino.online

Фото: скриншот / peredelkino.online

Фото: скриншот / peredelkino.online

Фото: скриншот / peredelkino.online

Посетителям сайта также предлагают поддержать ВСУ и Украину.



В Переделкино находится комплекс храмов и загородная резиденция приспешника Путина патриарха Кирилла, который поддерживает полномасштабную войну России против Украины и российские военные преступления на украинской территории.