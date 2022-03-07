«РФ хранит деньги в воспоминаниях». Реакция соцсетей на санкции против России после ее вторжения в Украину
Что будет следующим? (Фото:Olena Shiyan/Facebook)
7 марта — двенадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня должен пройти третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. Между тем тотальная изоляция России расширяется: ежедневно растет список компаний, отказавшихся работать в РФ или сотрудничать со страной-агрессором, стоимость рубля падает на глазах, а украинцы подготовили шутки на этот случай. НВ собрало лучшие из них.
Журналист Украинской Правды Михаил Ткач пошутил о быстром падении рубля.
Блогер и политик Виталий Чепинога написал о закрытии всех брендовых магазинов.
Стендапер Антон Тимошенко написал о направлениях отдыха россиян после масштабного вторжения в Украину. Вы тоже впервые услышали об Эритрее?
Виктор Бенед кратко и точно описал всю ситуацию.
Минус Apple.
Прощай, Netflix.
Добро пожаловать в Северную Корею, так сказать.
Загружайте аську (бесплатный мессенджер, популярный в 2007, а теперь и в 2022 году).
Зато с новыми законами власти РФ россиянам всегда будет где посидеть — в тюрьмах.
Деньги рекомендуем хранить в валюте. Да, все 77 центов.
Ну и наслаждайтесь Былинами, а не YouTube.
Прекрасный тикток.
И немного о положении вещей.
5-6 марта российская сторона дважды сорвала попытки организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения Мариуполя. В оба дня войска РФ нарушили режим тишины в районах запланированного маршрута колонн, что сделало невозможным выезд людей из города. Вероятно, тема гуманитарных коридоров будет снова обсуждаться на переговорах делегаций Украины и РФ.
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