«РФ хранит деньги в воспоминаниях». Реакция соцсетей на санкции против России после ее вторжения в Украину 7 марта, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Что будет следующим? (Фото:Olena Shiyan/Facebook)

7 марта — двенадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня должен пройти третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. Между тем тотальная изоляция России расширяется: ежедневно растет список компаний, отказавшихся работать в РФ или сотрудничать со страной-агрессором, стоимость рубля падает на глазах, а украинцы подготовили шутки на этот случай. НВ собрало лучшие из них.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач пошутил о быстром падении рубля.

Блогер и политик Виталий Чепинога написал о закрытии всех брендовых магазинов.

Стендапер Антон Тимошенко написал о направлениях отдыха россиян после масштабного вторжения в Украину. Вы тоже впервые услышали об Эритрее?

Виктор Бенед кратко и точно описал всю ситуацию.

Минус Apple.

Прощай, Netflix.

Добро пожаловать в Северную Корею, так сказать.

Загружайте аську (бесплатный мессенджер, популярный в 2007, а теперь и в 2022 году).

Зато с новыми законами власти РФ россиянам всегда будет где посидеть — в тюрьмах.

Деньги рекомендуем хранить в валюте. Да, все 77 центов.

Ну и наслаждайтесь Былинами, а не YouTube.

Прекрасный тикток.

И немного о положении вещей.

5-6 марта российская сторона дважды сорвала попытки организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения Мариуполя. В оба дня войска РФ нарушили режим тишины в районах запланированного маршрута колонн, что сделало невозможным выезд людей из города. Вероятно, тема гуманитарных коридоров будет снова обсуждаться на переговорах делегаций Украины и РФ.

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