«РФ хранит деньги в воспоминаниях». Реакция соцсетей на санкции против России после ее вторжения в Украину

7 марта, 16:41
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Что будет следующим? (Фото:Olena Shiyan/Facebook)

Что будет следующим? (Фото:Olena Shiyan/Facebook)

7 марта — двенадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня должен пройти третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. Между тем тотальная изоляция России расширяется: ежедневно растет список компаний, отказавшихся работать в РФ или сотрудничать со страной-агрессором, стоимость рубля падает на глазах, а украинцы подготовили шутки на этот случай. НВ собрало лучшие из них.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач пошутил о быстром падении рубля.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4863480213721462

Блогер и политик Виталий Чепинога написал о закрытии всех брендовых магазинов.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5177540408957273

Стендапер Антон Тимошенко написал о направлениях отдыха россиян после масштабного вторжения в Украину. Вы тоже впервые услышали об Эритрее?

https://twitter.com/_Tymoshenko/status/1499135968145772547

Виктор Бенед кратко и точно описал всю ситуацию.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3176293942650530

Минус Apple.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/127068473202285

Прощай, Netflix.

https://twitter.com/timid_raccoon/status/1500576774677278721

Добро пожаловать в Северную Корею, так сказать.

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/442457474332191
https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3281365588748904

Загружайте аську есплатный мессенджер, популярный в 2007, а теперь и в 2022 году).

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/4815203771867164

Зато с новыми законами власти РФ россиянам всегда будет где посидеть — в тюрьмах.

https://www.facebook.com/NotEvenSorryPage/posts/484741193187988

Деньги рекомендуем хранить в валюте. Да, все 77 центов.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1498668339106828296

Ну и наслаждайтесь Былинами, а не YouTube.

https://www.facebook.com/max.s4erbina/posts/10224813273431576

Прекрасный тикток.

@erikaayrton у зв'язку з останніми подіями #Україна #Зеленський #ПутінХуйло #росія #московія #європа #війна #war #nowar #Ukraine #russia ♬ оригінальний звук - ЕВріка

И немного о положении вещей.

@sshllnv Дr0chите теперь на своего Путина #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #путинхуйло #славаукраїні #україна🇺🇦 #українапонадусе #славаукраине #перемога ♬ Cypis Putin - Romet

5-6 марта российская сторона дважды сорвала попытки организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения Мариуполя. В оба дня войска РФ нарушили режим тишины в районах запланированного маршрута колонн, что сделало невозможным выезд людей из города. Вероятно, тема гуманитарных коридоров будет снова обсуждаться на переговорах делегаций Украины и РФ.

НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Санкции против России Санкции США Санкции Запада Реакция соцсетей Российско-украинская война

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