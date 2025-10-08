В испанском ресторане Asador Aupa, который расположен в городе Кабрера-дель-Мар (Каталония), подают самый дорогой в мире бургер стоимостью 11 тысяч долларов. Попробовать блюдо могут только те, кого лично пригласит ресторан.

Об этом 7 октября сообщило медиа Oddity Central. Над рецептом работали восемь лет, а точный состав ингредиентов держат в секрете.

Известно лишь, что стоимость не связана с «показательными» компонентами вроде съедобного золота. Главный акцент сделан на качество, «уникальный вкус и исключительность опыта».

Чтобы попробовать этот бургер, заказать стол или сделать бронирование невозможно. Как указано на сайте ресторана, бургер «доступен только по приглашению». «Если считаете, что должны быть в списке — можете отправить запрос, и его рассмотрят», — говорится в сообщении.

Только те, кто соответствует всем требованиям, получают приглашение попробовать «самый эксклюзивный бургер в мире». Однако, что это за требования, неизвестно.