Длина превысила 5 метров. Вьетнамец имеет самые длинные ногти в мире — он отращивал их 34 года

2 октября, 17:35
Мужчина отрастил самые длинные в мире ногти (Фото: Guinness World Records)

Художник из Вьетнама попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самыми длинными ногтями в мире. Об этом сообщили специалисты онлайн-справочника рекордов.

Общая длина ногтей Лу Конг Гуена достигла 5,9 метра. Рекордсмен рассказал, что решение их отращивать связано с семейной историей. Его отец был шаманом и мужчина хотел стать учителем, поэтому отрастил длинные ногти.

«Они становились все длиннее и длиннее. Если бы я их обрезал, то чувствовал бы себя очень некомфортно, я был бы истощен как морально, так и физически», — рассказал вьетнамец.

Он получил титул мирового рекордсмена (Фото: Guinness World Records)
Он получил титул мирового рекордсмена / Фото: Guinness World Records

Поддерживать такой рекорд, говорит мужчина, очень сложно. Во влажную погоду руки надо держать в сухом месте, потому что «если они намокнут, то размякнут и отвалятся».

«В людном месте, если кто-нибудь на них наткнется, они наверняка сломаются, поэтому я должен их беречь. Кроме того, я должен быть предельно осторожен во время работы», — добавляет Гуен.

