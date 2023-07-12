Какое впечатление саммит НАТО в Вильнюсе произвел на украинцев — реакция соцсетей

12 июля, 13:53
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Украина сможет вступить в НАТО без ПДЧ, однако, только после приглашения (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украина сможет вступить в НАТО без ПДЧ, однако, только после приглашения (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В ходе первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе во вторник, 11 июля, его генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО без ПДЧ (План действий по членству).

В то же время приглашение, по его словам, она получит, лишь когда на это согласятся все страны-участницы и будут выполнены некоторые «условия».

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Этому решению предшествовала международная информационная компания, в ходе которой союзники, среди прочего, призывали усилить военную помощь Украине, в частности, поскорее передать ей американские истребители F-16.

Видео дня

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Несмотря на это, некоторые члены Альянса, в частности Венгрия с ее прокремлевским премьером Виктором Орбаном, пытаются это всячески саботировать.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/yasminalombaert/status/1678763807018225670
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В любом случае, благодаря отказу от необходимости выполнения ПДЧ путь Украины в НАТО существенно сократился, что, несомненно, является позитивным знаком, хотя, вероятно, и не тем, на который надеялся официальный Киев.

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С другой стороны, некоторые украинцы оказались разочарованы отсутствием конкретики по поводу возможных сроков вступления, особенно на фоне столь быстрого присоединения к Альянсу Финляндии и Швеции.

https://twitter.com/SmartUACat/status/1678822882577641481
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В связи с этим часть пользователей отмечает, что их ожидания совершенно не совпали с реальностью, поскольку даже у NAFO саммит оказался более результативным, чем у НАТО.

https://twitter.com/mil_in_ua/status/1678773219720073218
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Впрочем, есть и те, чье внимание больше сместилось на кулуарные события, в частности, связанные с прибытием в Вильнюс президента Украины Владимира Зеленского.

https://twitter.com/kava2402/status/1679012416275791872

В частности, многих рассмешило фото, на котором он терпеливо ждет, пока его супруга Елена беседует с кем-то из присутствующих, как школьник, чья мать вдруг встретила подружку.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Тем временем саммит НАТО продолжается, и его участники рассматривают и другие возможные механизмы поддержки Украины для обеспечения ее безопасности.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   НАТО Литва Российская агрессия Йенс Столтенберг Украина Владимир Зеленский Война России против Украины Саммит НАТО в Вильнюсе

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