Какое впечатление саммит НАТО в Вильнюсе произвел на украинцев — реакция соцсетей 12 июля, 13:53 Украина сможет вступить в НАТО без ПДЧ, однако, только после приглашения (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В ходе первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе во вторник, 11 июля, его генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО без ПДЧ (План действий по членству).

В то же время приглашение, по его словам, она получит, лишь когда на это согласятся все страны-участницы и будут выполнены некоторые «условия».

Этому решению предшествовала международная информационная компания, в ходе которой союзники, среди прочего, призывали усилить военную помощь Украине, в частности, поскорее передать ей американские истребители F-16.

Видео дня

Фото: Скриншот/Twitter

Несмотря на это, некоторые члены Альянса, в частности Венгрия с ее прокремлевским премьером Виктором Орбаном, пытаются это всячески саботировать.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В любом случае, благодаря отказу от необходимости выполнения ПДЧ путь Украины в НАТО существенно сократился, что, несомненно, является позитивным знаком, хотя, вероятно, и не тем, на который надеялся официальный Киев.

С другой стороны, некоторые украинцы оказались разочарованы отсутствием конкретики по поводу возможных сроков вступления, особенно на фоне столь быстрого присоединения к Альянсу Финляндии и Швеции.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В связи с этим часть пользователей отмечает, что их ожидания совершенно не совпали с реальностью, поскольку даже у NAFO саммит оказался более результативным, чем у НАТО.

Фото: Скриншот/Twitter

Впрочем, есть и те, чье внимание больше сместилось на кулуарные события, в частности, связанные с прибытием в Вильнюс президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, многих рассмешило фото, на котором он терпеливо ждет, пока его супруга Елена беседует с кем-то из присутствующих, как школьник, чья мать вдруг встретила подружку.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Тем временем саммит НАТО продолжается, и его участники рассматривают и другие возможные механизмы поддержки Украины для обеспечения ее безопасности.