Салах извинился перед юной болельщицей за то, что поздно забил гол. Ей после матча нужно было делать домашнюю работу

В следующий раз нужно постараться лучше, Салах.

Юная фанатка звездного полузащитника Ливерпуля и сборной Египта Мохаммеда Салаха попросила его с трибуны забить побыстрее потому, что ей после матча еще нужно сделать домашнюю работу.

Саллах, пожалуйста забей. Я хочу идти домой. У меня еще домашнее задание

Саллах смог забить в ворота Туниса только на 90 минуте и принес своей национальной команде победу (Египет 3:2 Тунис). Но извиниться все равно пришлось.

I really tried to let you go home early, and sorry to have kept you here until the last minute. I hope your teacher tomorrow understands the situation. ????