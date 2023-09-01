«Я начинаю злиться». Сальдо в шоке, что жители оккупированных территорий не хотят видеть флаги РФ — видео

1 сентября, 16:38
Поделиться:
Сальдо отчаянно пытается выслужиться перед своими кремлевскими хозяевами (Фото:Скриншот видео hochu_dodomu/Twitter)

Сальдо отчаянно пытается выслужиться перед своими кремлевскими хозяевами (Фото:Скриншот видео hochu_dodomu/Twitter)

Кремлевский гауляйтер на временно подконтрольных РФ территориях Херсонской области Владимир Сальдо с удивлением узнал, что местные жители не горят желанием видеть на своих улицах триколоры захватчиков.

Читайте также:
«Не сломаете, мр*зи». Украинцы постят в соцсетях мемы о 1 сентября и смотрят в будущее с оптимизмом — обзор

Так, российская пропаганда обнародовала видео его визита в Ивановку, где коллаборант решил проверить, насколько она «интегрирована» в так называемый «русский мир».

Видео дня

При этом, по мнению Сальдо, главным признаком присутствия РФ должно быть не нормальное городское благоустройство, а обязательно висящие на каждом шагу российские флаги.

Читайте также:

Предатель Сальдо решил вдруг вспомнить про «дружбу народов» (Фото:Скриншот видео NatashaEvkova/Twitter) Жест отчаяния. Коллаборант Сальдо «защебетал соловьиной» в жалкой попытке призвать украинцев к «миру»

«Флагов у тебя российских мало», — обратился он к одному из своих миньонов, отметив также, что информация на городских указателях в Ивановке лишь на украинском и английском языках.

И чем дольше Сальдо блуждал по опустевшим улочкам захваченного РФ города, тем больше усиливалось его раздражение.

«Я начинаю все больше и больше злиться», — предупредил он местных коллаборантов, отчаянно пытаясь выслужиться за их счет перед своими московскими хозяевами.

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1697543809763024915
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Коллаборант Владимир Сальдо Российский флаг Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X