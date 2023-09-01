«Я начинаю злиться». Сальдо в шоке, что жители оккупированных территорий не хотят видеть флаги РФ — видео 1 сентября, 16:38 Сальдо отчаянно пытается выслужиться перед своими кремлевскими хозяевами (Фото:Скриншот видео hochu_dodomu/Twitter)

Кремлевский гауляйтер на временно подконтрольных РФ территориях Херсонской области Владимир Сальдо с удивлением узнал, что местные жители не горят желанием видеть на своих улицах триколоры захватчиков.

Так, российская пропаганда обнародовала видео его визита в Ивановку, где коллаборант решил проверить, насколько она «интегрирована» в так называемый «русский мир».

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При этом, по мнению Сальдо, главным признаком присутствия РФ должно быть не нормальное городское благоустройство, а обязательно висящие на каждом шагу российские флаги.

«Флагов у тебя российских мало», — обратился он к одному из своих миньонов, отметив также, что информация на городских указателях в Ивановке лишь на украинском и английском языках.

И чем дольше Сальдо блуждал по опустевшим улочкам захваченного РФ города, тем больше усиливалось его раздражение.

«Я начинаю все больше и больше злиться», — предупредил он местных коллаборантов, отчаянно пытаясь выслужиться за их счет перед своими московскими хозяевами.