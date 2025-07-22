Во французском музее посетитель съел банан из инсталляции стоимостью $6,2 миллиона

Во Франции, в одном из музеев посетитель откусил банан, который был приклеен к стене скотчем и частью инсталляции Comedian итальянского художника Маурицио Каттелана. Стоимость этой работы более 6,2 миллиона долларов.

Об этом 21 июля сообщило медиа Hypebeast. Инцидент произошел в музее Centre-Pompidou-Metz. Фрукт, прикрепленный к стене, был частью инсталляции в рамках выставки Бесконечное воскресенье. Это уже не первый случай, когда банан с работы художника Маурицио Каттелана съедают.

Реклама

Охрана отреагировала быстро, и через несколько минут банан заменили на новый. О нарушителе, который надкусил фрукт, информации не поступало.

«В характерной шутливой реплике итальянский художник-провокатор сказал, что он разочарован тем, что „бананожер“ не съел также кожуру и ленту работы. Посетитель музея, отметил Каттелан, явно „перепутал фрукт с произведением искусства“ и не зашел достаточно далеко», — пишет медиа Artnet об этом инциденте и реакции художника.

По информации представителей музея, эта работа будет висеть до окончания выставки в 2027 году.