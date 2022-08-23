«Им гордится весь мир». Украинцы отмечают День Государственного Флага и поздравляют друг друга в соцсетях

23 августа, 14:22
Цвета воли и несокрушимости (Фото:Коллаж с постов пользователей)

Цвета воли и несокрушимости (Фото:Коллаж с постов пользователей)

23 августа украинцы отмечают День Государственного флага Украины. Сине-желтые цвета ассоциируются со свободой и несокрушимостью во всем мире. Украинский флаг стал символом борьбы за независимость. Граждан поздравляют политики, журналисты и медийные персоны, а НВ собрал последние посты.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником. «Сине-желтый был на броне и возле сердец наших воинов, когда они освобождали Краматорск, освобождали Славянск, Мариуполь и десятки других украинских городов в 2014 году. Когда они освобождали Киевщину, Черниговщину, Сумщину и другие оккупированные наши земли в 2022 году. Он был свидетелем рождения мирового шедевра и вживую слышал куда должен идти российский военный корабль», — говорит глава государства на видео.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=qoJmPMF__bA

Первая леди Елена Зеленская написала о том, что теперь видит украинский флаг повсюду. «Я вижу его в палате раненого бойца во львовском госпитале и в руках маленькой девочки, чей папа уже не вернется с войны. Вижу флаг в наряде первой леди Литвы, когда она открывает Украинский центр, и флаг, в который завернулась преподавательница из оккупированного россиянами города, потому что хочет учить своих воспитанников на украинском».

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid02AS2xrqVzJMsr26Q1x7Zig5NxNpcKKWp5wL353WEzJC7QueW7TaeNSbEL3HdAAcaCl

Пятый президент Украины Петр Порошенко напоминает, что «сине-желтое знамя — наш оберег, символ и цвет нашей свободы и независимости».

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0LPDDtPpA17VkpRz8kSvNUDL1kFK3BXyhdRJABvnwQSXsK94kyTXo4h9UZjbxHLvnl

На странице Министерства обороны Украины опубликовали видео с флагом, который вывешивают по всему миру.

https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1562006933791543296

На странице НВ напоминают, что «где появляется украинец, там все становится сине-желтым».

Прессслужба ГСЧС поздравила украинцев с национальным праздником.

https://www.facebook.com/watch/?v=360604126280195

Главная редакторка УП Севгиль Мусаева пожелала, чтобы украинский флаг вернулся во все города.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid02w5WrYJ2AsV9t2XKfu3zKaA6Ke7tYWq9wJumtbNxvN7W5dot17sEyUnqWP1b5cyNol

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев также поздравил подписчиков с Днем Государственного флага.

https://twitter.com/narik_aliev/status/1561979053598511105

На официальном твиттер-аккаунте Украины напомнили, что сине-желтый — это свобода.

https://twitter.com/Ukraine/status/1561984493459742720

Политолог Николай Давыдюк отметил, что этим " флагом гордится весь мир".

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid02oNQimomwxzhtsWRdJStwRTy9z5YPYDkMd1h7zHwUnjTQbZQQcjeReDqSquK5PWVPl

Писатель и музыкант Сергей Жадан пришел к своим читателям с праздничным поздравлением.

https://twitter.com/serhiy_zhadan/status/1561930092976144385

Бильд-редактор и фотограф Стас Юрченко запостил фото расстрелянного флага и написал о том, что так выглядит флаг несокрушимой страны.

https://www.facebook.com/100001643906953/posts/pfbid034bhctz58crMfaLXn1wZB8kX5BmV4WiwqAwUtiWdL31WbChyzA175qrF5ee1aDjtsl/?d=n

Иллюстратор Александр Грехов подготовил изображение к празднику.

https://twitter.com/grekhov/status/1561979451591872512

Блогер и политик Виталий Чепинога вспомнил стихотворение о флаге, которое он учил еще в школе.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid02rvhyTQq7pAsYwpcqRp29kQjSrCSZMyP7wBKtDpW896fo2wfiPTuuWD1c2nnsgxSBl

С государственным праздником поздравляли украинцев даже мемные страницы.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid08rJJmpRTuBzSerM9EdUY7BqPwdTdzfRdQrUE3D227d1mrJ53UQ3HdLRm6ar9F6Aml
https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0Zxj3HqCzUaqEP4qGfymLipZagXejH5HFbuUxq6cNWJvHk8LAzammez5jFVmFbfbBl

Отметим, что НВ рассказал об истории Дня Государственного флага Украины и привел интересные факты о нем.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   День флага Флаг Украины Национальные цвета Праздники Реакция соцсетей

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