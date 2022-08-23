«Им гордится весь мир». Украинцы отмечают День Государственного Флага и поздравляют друг друга в соцсетях 23 августа, 14:22 Цвета воли и несокрушимости (Фото:Коллаж с постов пользователей)

23 августа украинцы отмечают День Государственного флага Украины. Сине-желтые цвета ассоциируются со свободой и несокрушимостью во всем мире. Украинский флаг стал символом борьбы за независимость. Граждан поздравляют политики, журналисты и медийные персоны, а НВ собрал последние посты.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником. «Сине-желтый был на броне и возле сердец наших воинов, когда они освобождали Краматорск, освобождали Славянск, Мариуполь и десятки других украинских городов в 2014 году. Когда они освобождали Киевщину, Черниговщину, Сумщину и другие оккупированные наши земли в 2022 году. Он был свидетелем рождения мирового шедевра и вживую слышал куда должен идти российский военный корабль», — говорит глава государства на видео.

Видео дня

Первая леди Елена Зеленская написала о том, что теперь видит украинский флаг повсюду. «Я вижу его в палате раненого бойца во львовском госпитале и в руках маленькой девочки, чей папа уже не вернется с войны. Вижу флаг в наряде первой леди Литвы, когда она открывает Украинский центр, и флаг, в который завернулась преподавательница из оккупированного россиянами города, потому что хочет учить своих воспитанников на украинском».

Пятый президент Украины Петр Порошенко напоминает, что «сине-желтое знамя — наш оберег, символ и цвет нашей свободы и независимости».

На странице Министерства обороны Украины опубликовали видео с флагом, который вывешивают по всему миру.

На странице НВ напоминают, что «где появляется украинец, там все становится сине-желтым».

Прессслужба ГСЧС поздравила украинцев с национальным праздником.

Главная редакторка УП Севгиль Мусаева пожелала, чтобы украинский флаг вернулся во все города.

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев также поздравил подписчиков с Днем Государственного флага.

На официальном твиттер-аккаунте Украины напомнили, что сине-желтый — это свобода.

Политолог Николай Давыдюк отметил, что этим " флагом гордится весь мир".

Писатель и музыкант Сергей Жадан пришел к своим читателям с праздничным поздравлением.

Бильд-редактор и фотограф Стас Юрченко запостил фото расстрелянного флага и написал о том, что так выглядит флаг несокрушимой страны.

Иллюстратор Александр Грехов подготовил изображение к празднику.

Блогер и политик Виталий Чепинога вспомнил стихотворение о флаге, которое он учил еще в школе.

С государственным праздником поздравляли украинцев даже мемные страницы.

Отметим, что НВ рассказал об истории Дня Государственного флага Украины и привел интересные факты о нем.



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