В США рыбак из Мэриленда установил новый рекорд, поймав 34-килограммового длинноперого тунца, известного также как альбакор.

Об этом сообщило медиа Delmarva Now. Марк Спаньола, житель городка Берлин, отправился на рыбалку у побережья Оушен-Сити.

20 сентября его команда ловила рыбу с помощью трала вблизи Нью-Йорка и Нью-Джерси. Когда погода ухудшилась, рыбаки решили отправиться на юг, в сторону Мэриленда.

Утром 21 сентября на установленную на борту удочку попалась крупная рыба. Сперва Спаньола предположил, что это желтоперый тунец, однако впоследствии выяснилось, что ему удалось поймать огромного альбакора.

После взвешивания на сертифицированных весах выяснилось, что улов весит 34 килограмма — это новый рекорд штата. Предыдущий рекорд принадлежал рыбаку, который поймал альбакора еще в 2004 году.