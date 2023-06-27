«Я спасла Москву!». Румынский сенатор заявила, что это она остановила мятеж Пригожина — видео 27 июня, 15:58 Диана Шошоаке уже не впервые демонстрирует свое неадекватное поведение (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Известная своим неадекватным поведением и открытой антиукраинской позицией румынский сенатор Диана Шошоаке заявила, что «спасла» кремлевский режим от военного переворота.

Об этом она сказала, комментируя итоги вооруженного бунта наемников ЧВК Вагнера.

Шошоаке утверждает, что это якобы именно после ее обращения беларусский диктатор Александр Лукашенко согласился принять у себя главаря российских мятежников Евгения Пригожина, потребовав, чтобы ее за это поблагодарили.

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«Скажите спасибо, что я поговорила с Лукашенко и убедила его принять Пригожина. Браво мне! Браво мне за то, что я спасла Москву!» — похвасталась она, уже не первый раз демонстрируя на публике свою ментальную нестабильность.

⚡️⚡️⚡️ "Браво мне! Я спасла Москву", — пророссийский депутат Сената Румынии Диана Шошоакэ.



"Скажите спасибо, что я поговорила с лукашэнкай и убедила его принять пригожина. Браво мне! Браво мне за то, что я спасла Москву. Хотите, спасу вас, Вашингтон?", — заявила она. pic.twitter.com/Rx18iuQl15 — Apocalypto 🇺🇦 ❤️‍🔥 (@Apocalypto321) June 27, 2023

В марте 2023 года Шошоаке внесла в парламент Румынии законопроект, предусматривающий незаконную аннексию украинских территорий, за что МИД страны инициировал введение против нее персональных санкций.