«Я спасла Москву!». Румынский сенатор заявила, что это она остановила мятеж Пригожина — видео

27 июня, 15:58
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Диана Шошоаке уже не впервые демонстрирует свое неадекватное поведение (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Диана Шошоаке уже не впервые демонстрирует свое неадекватное поведение (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Известная своим неадекватным поведением и открытой антиукраинской позицией румынский сенатор Диана Шошоаке заявила, что «спасла» кремлевский режим от военного переворота.

Об этом она сказала, комментируя итоги вооруженного бунта наемников ЧВК Вагнера.

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Шошоаке утверждает, что это якобы именно после ее обращения беларусский диктатор Александр Лукашенко согласился принять у себя главаря российских мятежников Евгения Пригожина, потребовав, чтобы ее за это поблагодарили.

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«Скажите спасибо, что я поговорила с Лукашенко и убедила его принять Пригожина. Браво мне! Браво мне за то, что я спасла Москву!» — похвасталась она, уже не первый раз демонстрируя на публике свою ментальную нестабильность.

В марте 2023 года Шошоаке внесла в парламент Румынии законопроект, предусматривающий незаконную аннексию украинских территорий, за что МИД страны инициировал введение против нее персональных санкций.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва Румыния Переворот Депутат Путч Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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