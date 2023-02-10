Минобороны Румынии высмеяли за отрицание пролета над ее территорией одной из ракет РФ 10 февраля, 14:40 Минобороны Румынии ракету РФ в своем воздушном пространстве не заметило (Фото:Колаж NV)

В соцсетях высмеяли реакцию Минобороны Румынии на сообщение о пролете над ее территорией одной из российских ракет, которыми в пятницу, 10 февраля, РФ обстреляла Украину.

О данном инциденте ранее рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В свою очередь в оборонном ведомстве Румынии заявили, что на данное время не могут подтвердить этой информации, в связи с чем многие пользователи посчитали это намеренным игнорированием российской угрозы.

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Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Facebook

Упреки пользователей коснулись также и непосредственно Североатлантического альянса, который, по их мнению, снова продемонстрировал свою нерешительность на фоне очередной кремлевской провокации против одного из его членов.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Twitter

Некоторые шутят, что НАТО скорее исключит Румынию, чем решится на хоть какой-то ответ РФ.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Facebook