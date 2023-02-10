Минобороны Румынии высмеяли за отрицание пролета над ее территорией одной из ракет РФ
Минобороны Румынии ракету РФ в своем воздушном пространстве не заметило (Фото:Колаж NV)
В соцсетях высмеяли реакцию Минобороны Румынии на сообщение о пролете над ее территорией одной из российских ракет, которыми в пятницу, 10 февраля, РФ обстреляла Украину.
О данном инциденте ранее рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В свою очередь в оборонном ведомстве Румынии заявили, что на данное время не могут подтвердить этой информации, в связи с чем многие пользователи посчитали это намеренным игнорированием российской угрозы.
Упреки пользователей коснулись также и непосредственно Североатлантического альянса, который, по их мнению, снова продемонстрировал свою нерешительность на фоне очередной кремлевской провокации против одного из его членов.
Некоторые шутят, что НАТО скорее исключит Румынию, чем решится на хоть какой-то ответ РФ.