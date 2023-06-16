Ровенская АЭС объявила тендер на закупку более 800 бутылок пива 16 июня, 13:46 Информация о тендере от Ровенской АЭС была обнародована на сайте Prozorro (Фото:rnpp.rv.ua)

Руководство Ровенской атомной электростанции объявило тендер на закупку 812 бутылок солодового пива.

Об этом свидетельствует информация на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Как сообщается, общая сумма закупки составляет около 20 тысяч гривен.

Фото: Скриншот prozorro.gov.ua

Среди марок пива, необходимого Ровенской АЭС:

Видео дня

120 штук. Пиво Жигулевское Уманьпиво светлое 0,5л или эквивалент

100 штук. Пиво Пшеничное Уманьпиво 0,5л или эквивалент

24 штуки. Пиво Медовое 0,5л или эквивалент

36 штук. Пиво Вайсбург Лагерь 0,5л или эквивалент

24 штуки. Пиво Oettinger б/а ж/б 0,5л

24 штуки. Пиво Вайсбург Лагер 1л или эквивалент

24 штуки. Пиво Вайсбург Дункель 1,0л или эквивалент

100 штук. Пиво Вайсбург Бланш 0,5л или эквивалент

12 штук. Пиво Вайсбург Бланш 1,0л или эквивалент

48 штук. Пиво Бершлосс 0,5л или эквивалент

180 штук. Пиво Уровень Венское светлое 0,5л или эквивалент

24 штуки. Пиво Уровень Венское светлое 1,0л или эквивалент

60 штук. Пиво Пражское 0,5л или эквивалент

36 штук. Пиво Пражское 1,0л или эквивалент.

Зачем украинской атомной энергетике понадобилось пиво, достоверно не известно, однако издание Рівне вечірнє отмечает, что у местной АЭС есть свой реабилитационно-оздоровительный комплекс Белое озеро.

«Чаще всего там отдыхают работники станции, которые покупают путевки… На территории комплекса люди живут в деревянных домиках, расположенных на берегу Белого озера. Там работает и кухня. Вероятно, что пиво покупают именно туда», — предположили журналисты.