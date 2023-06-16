Ровенская АЭС объявила тендер на закупку более 800 бутылок пива

16 июня, 13:46
Поделиться:
Информация о тендере от Ровенской АЭС была обнародована на сайте Prozorro (Фото:rnpp.rv.ua)

Информация о тендере от Ровенской АЭС была обнародована на сайте Prozorro (Фото:rnpp.rv.ua)

Руководство Ровенской атомной электростанции объявило тендер на закупку 812 бутылок солодового пива.

Об этом свидетельствует информация на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Читайте также:
Опционально. В Prozorro возвращаются аукционы

Как сообщается, общая сумма закупки составляет около 20 тысяч гривен.

Скриншот prozorro.gov.ua
Фото: Скриншот prozorro.gov.ua

Среди марок пива, необходимого Ровенской АЭС:

Видео дня

  • 120 штук. Пиво Жигулевское Уманьпиво светлое 0,5л или эквивалент
  • 100 штук. Пиво Пшеничное Уманьпиво 0,5л или эквивалент
  • 24 штуки. Пиво Медовое 0,5л или эквивалент
  • 36 штук. Пиво Вайсбург Лагерь 0,5л или эквивалент
  • 24 штуки. Пиво Oettinger б/а ж/б 0,5л
  • 24 штуки. Пиво Вайсбург Лагер 1л или эквивалент
  • 24 штуки. Пиво Вайсбург Дункель 1,0л или эквивалент
  • 100 штук. Пиво Вайсбург Бланш 0,5л или эквивалент
  • 12 штук. Пиво Вайсбург Бланш 1,0л или эквивалент
  • 48 штук. Пиво Бершлосс 0,5л или эквивалент
  • 180 штук. Пиво Уровень Венское светлое 0,5л или эквивалент
  • 24 штуки. Пиво Уровень Венское светлое 1,0л или эквивалент
  • 60 штук. Пиво Пражское 0,5л или эквивалент
  • 36 штук. Пиво Пражское 1,0л или эквивалент.
Читайте также:

Многие пользователи считают, что чиновники просто хотят украсть денег (Фото:Коллаж NV) «Они там ох*ели?». Закупка барабанов для бомбоубежищ Киева возмутила украинцев

Зачем украинской атомной энергетике понадобилось пиво, достоверно не известно, однако издание Рівне вечірнє отмечает, что у местной АЭС есть свой реабилитационно-оздоровительный комплекс Белое озеро.

«Чаще всего там отдыхают работники станции, которые покупают путевки… На территории комплекса люди живут в деревянных домиках, расположенных на берегу Белого озера. Там работает и кухня. Вероятно, что пиво покупают именно туда», — предположили журналисты.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Тендер Пиво Ровенская область ProZorro Ровенская АЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X