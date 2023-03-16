«Мені нравиця, як воно горить». Взрыв в здании ФСБ в Ростове-на-Дону взбудоражил соцсети

16 марта, 17:11
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Пользователи строят свои предположения о причинах происшествия (Фото:NV)

Пользователи строят свои предположения о причинах происшествия (Фото:NV)

Загадочная «бавовна», прокатившаяся по целому ряду российских городов, добралась и до Ростова-на-Дону.

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В четверг, 16 марта, в местном управлении ФСБ прогремел взрыв.

В результате этого там начался масштабный пожар, сопровождаемый дальнейшими детонациями, предположительно, хранившихся там боеприпасов.

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Такая новость просто не могла оставить равнодушными украинских пользователей соцсетей.

https://twitter.com/sternenko/status/1636312530392952834

И, поскольку в официальные версии российских властей уже давно никто не верит, многие начали строить свои собственные предположения о причинах данного происшествия.

https://twitter.com/Yevhem_from_Kh/status/1636320663697780737
https://twitter.com/ukrainiangiraf/status/1636330819693297670
https://twitter.com/dperevozch/status/1636315824058138624

Другие же просто искренне радуются очередным неприятностям у пособников кремлевского режима, причастных к множеству военных преступленияй в Украине.

https://twitter.com/diabenko/status/1636314013037473795
https://twitter.com/GamePripyat/status/1636312778410536965
https://twitter.com/blllevotina/status/1636315600468189184
https://twitter.com/honeydewhugs/status/1636344520907403265
https://twitter.com/JillMack30/status/1636329842210906113
https://twitter.com/kOpaymore/status/1636369437451517954
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия ФСБ Ростов-на-Дону Пожар Взрыв Война России против Украины

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