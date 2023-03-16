«Мені нравиця, як воно горить». Взрыв в здании ФСБ в Ростове-на-Дону взбудоражил соцсети
Пользователи строят свои предположения о причинах происшествия (Фото:NV)
Загадочная «бавовна», прокатившаяся по целому ряду российских городов, добралась и до Ростова-на-Дону.
В четверг, 16 марта, в местном управлении ФСБ прогремел взрыв.
В результате этого там начался масштабный пожар, сопровождаемый дальнейшими детонациями, предположительно, хранившихся там боеприпасов.
Такая новость просто не могла оставить равнодушными украинских пользователей соцсетей.
И, поскольку в официальные версии российских властей уже давно никто не верит, многие начали строить свои собственные предположения о причинах данного происшествия.
Другие же просто искренне радуются очередным неприятностям у пособников кремлевского режима, причастных к множеству военных преступленияй в Украине.