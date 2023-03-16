«Мені нравиця, як воно горить». Взрыв в здании ФСБ в Ростове-на-Дону взбудоражил соцсети 16 марта, 17:11 Пользователи строят свои предположения о причинах происшествия (Фото:NV)

Загадочная «бавовна», прокатившаяся по целому ряду российских городов, добралась и до Ростова-на-Дону.

В четверг, 16 марта, в местном управлении ФСБ прогремел взрыв.

В результате этого там начался масштабный пожар, сопровождаемый дальнейшими детонациями, предположительно, хранившихся там боеприпасов.

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Такая новость просто не могла оставить равнодушными украинских пользователей соцсетей.

И, поскольку в официальные версии российских властей уже давно никто не верит, многие начали строить свои собственные предположения о причинах данного происшествия.

Нікакая ета ні дітанация, і даже нє хлапок! Ета проста сатруднікі фсб жарят шашликі! — Oleh Koropenko (@DMGeekcom) March 16, 2023

на всіх панцирів не вистачило, буває — Муравєй (@mur4v3y) March 16, 2023

Нарешті вони почали палити в потрібних місцях) — Серединний (@mid__man) March 16, 2023

Ето плановоє возгораніє, без панікі — пані png🔮🌙 (@evanhelinaya) March 16, 2023

То горят пердаки русні. — Dmitriy (@DmitriyUkr87) March 16, 2023

Причину пожара уже установили – виноват украинский диверсант с позывным «Кiт» pic.twitter.com/ht7JI7pJh2 — Вадим Кобзев (@VadimKobzev) March 16, 2023

Другие же просто искренне радуются очередным неприятностям у пособников кремлевского режима, причастных к множеству военных преступленияй в Украине.