«Ще до повноліття тут всі ветерани». Как молодежь реагирует на войну России против Украины в TikTok

16 марта, 16:58
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Враги действительно отвлеклись (Фото:Скрины из видео бойца)

Враги действительно отвлеклись (Фото:Скрины из видео бойца)

16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения россии в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн. Украинская молодежь объединяется, волонтерит, идет в территориальную оборону или держит информационный фронт. НВ собрал для вас шутки людей, которые никогда не сдадутся врагу.

Для начала довольно точная цитата из песни групп Один в каноэ и Океан Эльзы, которую прописал блоггер и политик Виталий Чепинога. «Мятежный век заживляет раны, Еще до совершеннолетия здесь все ветераны…»

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5201084596602854

Но просто взгляните на наших защитников. Если цитировать, то им «по**й» на все угрозы армии РФ.

@white_kolumb #ukraine ♬ оригинальный звук - Julius Caesar
@ruskiimiridinahui Маркус відповідає! #рускійваєннийкарабльідінахуй #рускіймірідінахуй ♬ оригінальний звук - Рускій мір, іді нахуй!

Плюс, можно хорошо заработать на похищении боевой техники России.

@frolov_v74 #Украина #харьков #врек #самолет ♬ оригинальный звук - sova.coffee

И как вы собираетесь оккупировать народ с такими женщинами?

@mos_sandra #українськийтікток #україна🇺🇦 #украина #fypシ #харьков #мариуполь #укртікток #русскийкорабльпошелнахуй ♬ Alors on danse - Slowed - Stromae

Если НАТО не закроет небо, скоро его закроют яйца президента Украины Владимира Зеленского.

@alisafamiliya #рек #foryou #славаукраїні ♬ 卡点必备曲调 - DJ阿金

Когда ждали «блицкриг», а вышел «блицкринж» (стыдоба).

@chornogoozz дякую ЗСУ за те, що можу записувати тіктоки не в окупації #україна #укртікток #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #українці ♬ оригинальный звук - 🖤🖤🖤

Украинский народ сейчас:

@_maksimus_w.124_ #политика#война#путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ оригинальный звук - .

Цитаты классиков.

@maximkaaaaaaaa

🤨

♬ dźwięk oryginalny - Vasylyna 🤘🇺🇦🇵🇱

А тут девочка прекрасно напоминает, к каким потомкам пришла воевать Россия. Украинский народ пережил Голодомор, Гитлера, Революцию… пальцев не хватит, чтобы загнуть. Мы не сдаемся.

@effywannabehappy

нашої русофобії ніколи не буде достатньо, скажіть що не дуже видно, що я плакала

♬ son original - 👍

Это для фанатов сериала Supernatural и особенно одного из главных героев Дина Винчестера.

@fan.marvelandspn 💥fake all💥 #сверхъестественное #spnfamily #supernatural #дінвінчестер #fan.marvelandspn #україна🇺🇦 #мирнаукраїні #дженсенэклз #deanwinchester ♬ original sound - Белчонок зови паучка🥰

Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.

https://www.youtube.com/watch?v=FR7r_g-x9rU

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российско-украинская война TikTok

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