«Ще до повноліття тут всі ветерани». Как молодежь реагирует на войну России против Украины в TikTok 16 марта, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Враги действительно отвлеклись (Фото:Скрины из видео бойца)

16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения россии в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн. Украинская молодежь объединяется, волонтерит, идет в территориальную оборону или держит информационный фронт. НВ собрал для вас шутки людей, которые никогда не сдадутся врагу.

Для начала довольно точная цитата из песни групп Один в каноэ и Океан Эльзы, которую прописал блоггер и политик Виталий Чепинога. «Мятежный век заживляет раны, Еще до совершеннолетия здесь все ветераны…»

Но просто взгляните на наших защитников. Если цитировать, то им «по**й» на все угрозы армии РФ.

Плюс, можно хорошо заработать на похищении боевой техники России.

И как вы собираетесь оккупировать народ с такими женщинами?

Если НАТО не закроет небо, скоро его закроют яйца президента Украины Владимира Зеленского.

Когда ждали «блицкриг», а вышел «блицкринж» (стыдоба).

Украинский народ сейчас:

Цитаты классиков.

А тут девочка прекрасно напоминает, к каким потомкам пришла воевать Россия. Украинский народ пережил Голодомор, Гитлера, Революцию… пальцев не хватит, чтобы загнуть. Мы не сдаемся.

@effywannabehappy нашої русофобії ніколи не буде достатньо, скажіть що не дуже видно, що я плакала ♬ son original - 👍

Это для фанатов сериала Supernatural и особенно одного из главных героев Дина Винчестера.

Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.



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