Это было близко. Ракета из российского ЗРК Тор промахнулась мимо беспилотника ВСУ — видео

14 июля, 09:56
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Экипаж российского ЗРК Тор продемонстрировал уровень своего «профессионализма» (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Экипаж российского ЗРК Тор продемонстрировал уровень своего «профессионализма» (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Экипаж российского зенитного ракетного комплекса Тор промахнулся мимо украинского беспилотника.

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Соответствующие кадры опубликовал у себя в соцсетях народный депутат Юрий Мысягин.

На них видно, как оккупанты выпускают по зависшему в небе разведывательному дрону ВСУ ракету, однако промахиваются, и та пролетает буквально в считанных сантиметрах от него.

Видео дня

https://twitter.com/2uwmp/status/1679721107140558849

При этом данный случай является уже не первым. Ранее было обнародовано видео, на котором оператор украинского квадрокоптера сам умудряется увести его в сторону, в результате чего беспилотник в последнюю секунду увернулся от российской ракеты.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотник Ракета ЗРК Дроны Война России против Украины ЗРК Тор

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