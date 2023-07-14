Это было близко. Ракета из российского ЗРК Тор промахнулась мимо беспилотника ВСУ — видео
Экипаж российского ЗРК Тор продемонстрировал уровень своего «профессионализма» (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)
Экипаж российского зенитного ракетного комплекса Тор промахнулся мимо украинского беспилотника.
Соответствующие кадры опубликовал у себя в соцсетях народный депутат Юрий Мысягин.
На них видно, как оккупанты выпускают по зависшему в небе разведывательному дрону ВСУ ракету, однако промахиваются, и та пролетает буквально в считанных сантиметрах от него.
При этом данный случай является уже не первым. Ранее было обнародовано видео, на котором оператор украинского квадрокоптера сам умудряется увести его в сторону, в результате чего беспилотник в последнюю секунду увернулся от российской ракеты.