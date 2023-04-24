Унижают как рабынь. В РФ онлайн-ритейлер Wildberries заставляет работниц раздеваться до нижнего белья — видео
Раздевшись, женщины отдают свои вещи на проверку охране (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)
В соцсетях появилось видео, подтверждающее слухи о том, что российский онлайн-ритейлер Wildberries заставляет своих сотрудниц раздеваться для проверки до нижнего белья.
В 2022 году были обнародованы кадры с камер наблюдения, на которых этой унизительной процедуре подвергаются мужчины.
На них видно, как работники Wildberries во время контроля проходят через турникеты в одних трусах.
Однако сейчас появились подтверждения, что то же самое касается и женщин.
Раздевшись до нижнего белья, они отдают свои вещи для проверки охранникам, и лишь после этого начинают свою смену.
Вероятно, это все повторяется и после ее окончания.