Унижают как рабынь. В РФ онлайн-ритейлер Wildberries заставляет работниц раздеваться до нижнего белья — видео

24 апреля, 10:09
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Раздевшись, женщины отдают свои вещи на проверку охране (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)

Раздевшись, женщины отдают свои вещи на проверку охране (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)

В соцсетях появилось видео, подтверждающее слухи о том, что российский онлайн-ритейлер Wildberries заставляет своих сотрудниц раздеваться для проверки до нижнего белья.

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В 2022 году были обнародованы кадры с камер наблюдения, на которых этой унизительной процедуре подвергаются мужчины.

На них видно, как работники Wildberries во время контроля проходят через турникеты в одних трусах.

Видео дня

t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon
t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon

Однако сейчас появились подтверждения, что то же самое касается и женщин.

Раздевшись до нижнего белья, они отдают свои вещи для проверки охранникам, и лишь после этого начинают свою смену.

https://twitter.com/igorsushko/status/1650173862716530688

Вероятно, это все повторяется и после ее окончания.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российские компании Российский онлайн-ритейлер Wildberries

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