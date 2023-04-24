Унижают как рабынь. В РФ онлайн-ритейлер Wildberries заставляет работниц раздеваться до нижнего белья — видео 24 апреля, 10:09 Раздевшись, женщины отдают свои вещи на проверку охране (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)

В соцсетях появилось видео, подтверждающее слухи о том, что российский онлайн-ритейлер Wildberries заставляет своих сотрудниц раздеваться для проверки до нижнего белья.

В 2022 году были обнародованы кадры с камер наблюдения, на которых этой унизительной процедуре подвергаются мужчины.

На них видно, как работники Wildberries во время контроля проходят через турникеты в одних трусах.

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Фото: t.me/bazabazon

Фото: t.me/bazabazon

Однако сейчас появились подтверждения, что то же самое касается и женщин.

Раздевшись до нижнего белья, они отдают свои вещи для проверки охранникам, и лишь после этого начинают свою смену.

Вероятно, это все повторяется и после ее окончания.