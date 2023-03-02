Судьба неудачника. Оккупант решил забежать в здание как раз в тот момент, когда туда сбросили гранату — видео 2 марта, 14:44 Оккупант выбрал для себя не самое удачное укрытие (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

В соцсетях опубликовали видео с, возможно, одним из самых неудачливых российских захватчиков.

На нем видно, как беспилотник ВСУ завис над позициями ВС РФ, чтобы подорвать предполагаемое место хранения БК.

В это же время один из оккупантов решил укрыться от возможной атаки в расположенном поблизости здании, и, благодаря «невероятному везению», забежал в помещение как раз в тот момент, когда туда упала осколочная граната, сброшенная оператор украинского дрона.

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И хотя дальнейшая судьба незадачливого россиянина достоверно не известна, ничего хорошего его там точно не ждало.