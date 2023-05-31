Посягнул на «святое». Оккупант решил расстрелять своего замполита за украденный самогон — перехват 31 мая, 16:54 Взаимоотношения между военными в российской армии накалены до предела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевое «братство» российских военных настолько «крепкое», что они готовы убивать друг друга из-за любой мелочи.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный во вторник, 31 мая, Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В частности, в телефонном разговоре со своей женой один из оккупантов признался, что намерен застрелить своего замполита (заместитель командира по политической части — ред.) за кражу бутылки самогона.

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«Бекетов Алексей Витальевич — злостный пид*рас, нах*й, просто. Я его в первом бою расстреляю пид*ра. Это наш замполит. Я его ненавижу. Он ох*евший тип… Он скользкий тип, ужасный. Это он у Фазы самогон из посылки вытащил», — пожаловался российский захватчик.

И пока одни лишь обещают, бывшие заключенные из так называемых «штурмовых подразделений z» действуют.

Так, в Бахмуте около 30 наемников, решив, что умиреть за кремлевский режим — не самый лучший план, расстреляли несколько военнослужащих ВС РФ, после чего захватили их транспорт и скрылись в неизвестном направлении.