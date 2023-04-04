Роковая ошибка. Глупый оккупант пытался уничтожить танк ВСУ ручной гранатой — видео

4 апреля, 10:31
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У оккупантов не оказалось даже обыкновенных РПГ (Фото:Скриншот видео К-2)

У оккупантов не оказалось даже обыкновенных РПГ (Фото:Скриншот видео К-2)

В соцсетях появилось видео с российским военным, пытавшимся уничтожить украинский танк с помощью обыкновенной гранаты.

Соответствующие кадры были сняты батальоном К-2, входящим в состав 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Как оказалось, у россиян, пытавшихся удержать захваченные ранее позиции, не оказалось даже таких простых средств поражения бронетехника, как РПГ, поэтому, когда на них пошел украинский танк, оккупантам просто нечем было его останавливать.

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В отчаянии один из них решил бросить ручную осколочную гранату, однако результат оказался предсказуемым.

Не получив никаких повреждений, танк просто навел свое орудие прямо на окоп с российским «пушечным мясом», и, выстрелив прямо в упор, уничтожил спрятавшихся там солдат противника.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1642093863476027392
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Гранаты Война России против Украины

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