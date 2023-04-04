Роковая ошибка. Глупый оккупант пытался уничтожить танк ВСУ ручной гранатой — видео 4 апреля, 10:31 У оккупантов не оказалось даже обыкновенных РПГ (Фото:Скриншот видео К-2)

В соцсетях появилось видео с российским военным, пытавшимся уничтожить украинский танк с помощью обыкновенной гранаты.

Соответствующие кадры были сняты батальоном К-2, входящим в состав 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как оказалось, у россиян, пытавшихся удержать захваченные ранее позиции, не оказалось даже таких простых средств поражения бронетехника, как РПГ, поэтому, когда на них пошел украинский танк, оккупантам просто нечем было его останавливать.

Видео дня

В отчаянии один из них решил бросить ручную осколочную гранату, однако результат оказался предсказуемым.

Не получив никаких повреждений, танк просто навел свое орудие прямо на окоп с российским «пушечным мясом», и, выстрелив прямо в упор, уничтожил спрятавшихся там солдат противника.