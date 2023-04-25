Хитрый оккупант решил притвориться мертвым, но ВСУ перепроверили это гранатой — видео 25 апреля, 16:51 Граната буквально «оживила» россиянина, однако, не факт, что надолго (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Операторы украинских беспилотников, оценивая вражеские потери, придерживаются знаменитого принципа 40-го президента США Рональда Рейгана, которым тот руководствовался в отношениях с СССР.

«Доверяй, но проверяй», — советовал глава Белого дома, и военнослужащие ВСУ, дабы не дать российским захватчикам себя одурачить, четко следуют его рекомендациям.

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В соцсетях появилось видео с хитрым, но при этом не самым смышленым оккупантом, который, чтобы спасти свою жизнь, не придумал ничего лучше, чем притвориться мертвым.

В свою очередь украинские военные решили перепроверить это с помощью сброшенной с дрона гранаты, и, о чудо, «труп» внезапно «воскрес».

В то же время, с учетом полученных им осколочных ранений, перспективы россиянина вернуться домой живым выглядят весьма туманно.